Минэкономразвития фронтально ухудшило прогноз роста экономики

Минэкономразвития ухудшило прогноз на ближайшие три года («Ведомости» ознакомились с ним): после спада в 2016 г. восстановление будет еще более медленным. В 2017 г. согласно базовому сценарию (цена нефти $40/барр.) рост экономики останется почти у нулевой черты – всего на 0,2%. В прежней версии Минэкономразвития ждало более существенного роста – на 0,6%. Ухудшен прогноз и на следующие годы – до 0,9 и 1,2% вместо 1,7% и 2,1%.

Изменение прогноза связано с бюджетной консолидацией, объяснил «Интерфаксу» представитель Минэкономразвития. В проекте Основных направлений бюджетной политики расходы федерального бюджета снижаются с 18,6% ВВП в 2017 г. до 16,1% в 2019 г. Прогноз будет рассмотрен на заседании правительства 13 октября.

Прогноз по инфляции на все три года был скорректирован после бюджетной комиссии в пятницу. От Минэкономразвития потребовали, чтобы он соответствовал цели Центробанка в 4% в 2017 г. В прежней версии прогноза Минэкономразвития инфляция выходила на этот уровень только в 2019 г. (4,1%), а в 2017 г. ведомство ждало 4,9%.

Когда осуществляется инфляционное таргетирование, важно, чтобы прогнозы правительства и ЦБ не расходились, иначе это плохо влияет на инфляционные ожидания, объяснял федеральный чиновник. Это вопрос веры в политику ЦБ в первую очередь, но и выгоды тоже, рассказывал эксперт, участвующий в обсуждении бюджета: при более низкой инфляции Минфин сможет заложить в законе о бюджете меньшую индексацию пенсий. Если фактическая инфляция отклонится от заложенной в бюджете, то индексация будет увеличена, обещал министр финансов Антон Силуанов.

Основное влияние на снижение инфляции в 2017 г. окажут умеренно жесткая политика ЦБ, низкий потребительский спрос и стабилизация курса рубля, пишет Минэкономразвития. Ключевым риском для инфляции министерство называет снижение цен на нефть. Это приведет к ослаблению рубля и увеличению бюджетного дефицита, и как следствие – к ускорению роста цен.

Прогноз курса рубля Минэкномразвития существенно ослабило, как настаивал на бюджетных совещаниях Минфин – до 67,5 руб./$, 68,7 руб./$ и 71,1 руб./$ в 2017-2019 гг. Прежде оно ждало более крепкого рубля – 65,5 руб./$, 65 руб./$ и 64,4 руб./$ соответственно. Чистый отток теперь по прогнозу Минэкономразвития будет нарастать с $18 млрд в этом году до $25 млрд к концу 2019 г.

Традиционно Минфин настаивал, напротив, на более крепком рубле в макроэкономическом прогнозе – это означало более низкие доходы бюджета и как следствие меньшие расходы и возможность сберечь резервы. Но теперь ситуация изменилась. Расходы уже зафиксированы на все три года и задача Минфина – уложиться в законе о бюджете в целевой дефицит (3, 2,2 и 1,2% ВВП. – «Ведомости»), говорил ранее Владимир Тихомиров из БКС, для этого может потребоваться более слабый рубль. По расчетам Минфина, подготовленным для бюджетных совещаний в начале сентября, укрепление доллара на 1 руб. приносило бы бюджету около 60 млрд руб. – в условиях 2017 г. при цене нефти $40/барр. и курсе 69,4 руб./$.

В прогнозе ухудшено большинство ключевых показателей. Вместо незначительного роста инвестиций в основной капитал на 0,3% Минэкономразвития ждет теперь в 2017 г. продолжения их спада на 0,5%. И более медленного затем роста на 1,2 и 2% в 2018-2019 гг. против прежних 2,2 и 3%. Одной из причин такой слабой динамики Минэкономразвития называет замораживание накопительной части пенсий ради экономии бюджетных средств. Среднегодовой прирост инвестиций в 2018-2019 гг. составит 1,6%, пишет Минэкономразвития, и будет определяться возможностью наращивать частные инвестиции на фоне сокращения государственных.

Хуже будет и динамика реальных доходов населения – все три года рост будет ниже 1% после спада на 5,6% в 2016 г. Тем не менее Минэкономразвития ждет, что население будет отказываться от сберегательной модели поведения. Вместе с активизацией потребительного кредитования это вернет розничную торговлю к росту.