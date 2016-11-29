Пенсионный фонд опроверг падение доходов пенсионеров ниже прожиточного минимума

Пенсионный фонд России после ряда сообщений в СМИ заверил, что пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера нет и не будет.

Ранее в СМИ сообщалось, что социальные пенсии в России упадут ниже прожиточного минимума в 2018 г.

«Если уровень пенсионного и социального обеспечения неработающего пенсионера не достигает прожиточного минимума пенсионера (ПМП), то ему устанавливается социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. То есть в России пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера нет и не будет», – рассказал «РИА Новости» представитель фонда. Он заверил, что средства на выплату социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе учтены и в бюджете ПФР и в бюджетах субъектов России.

В фонде пояснили, что в бюджете ПФР предусмотрены следующие индексации социальных пенсий: в 2017 г. – на 2,6%, в 2018 г. – на 4,5%, в 2019 г. – на 9,6%. Их средний размер составит 8803 руб., 9159 руб. и 9926 руб. соответственно. Их соотношение с прожиточным минимумом пенсионера будет следующим: в 2017 г. – 103%, в 2018 г. – 97,8%, в 2019 г. – 102%.

В настоящее время размер социальной пенсии составляет 8552 руб., прожиточный минимум пенсионера – 8136 руб.