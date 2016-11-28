Система соцподдержки не поддерживает бедных - исследование

На социальную защиту федеральный и региональные бюджеты тратят около 2,7% ВВП – 2,23 трлн руб. в 2015 г. (без учета пенсий и прочих страховых выплат): это около 9% всех их расходов. Но число бедных не снижается.

Лишь порядка четверти этих средств направлены на сокращение нуждаемости, посчитали эксперты Независимого института социальной политики (НИСП): у остальных выплат – другие цели. Если понимать под соцзащитой поддержку нуждающихся, то социальные расходы в России этому способствуют мало, заключает директор НИСП Лилия Овчарова.

Нецелевая поддержка

Федеральный бюджет направляет на соцзащиту 1,4 трлн руб., или около 9% всех своих расходов (2015 г.), из них лишь 40,5 млрд руб., или 3% соцвыплат, можно отнести к адресным – это федеральная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума. У регионов к адресной соцпомощи можно отнести около 25% выплат, посчитали в НИСП.

Почти половина всех нестраховых социальных выплат федерального бюджета приходится на материнский капитал – он выплачивается и бедным, и богатым, - и на денежную выплату инвалидам, где критерием нуждаемости служит понесенный ущерб. Еще четверть средств – выплаты за особые условия труда (северянам, врачам, учителям): по сути, это поддержка бизнеса и занятых в бюджетной сфере. Всего федеральный бюджет оказывает около 300 мер поддержки 210 категориям получателей, число которых составляет 20-22 млн человек (с учетом дублирования, т. к. один человек может получать несколько видов помощи). Региональные бюджеты оказывают помощь 38 млн граждан (также с учетом возможного дублирования), из них около 40% получают ее за особые заслуги перед государством и обществом.

Кроме выплат, есть льготы (например, по оплате жилищно-коммунальных услуг), а также немонетизированные услуги (например, лекарственное обеспечение), вместо которых можно взять деньги. Но, к примеру, денежный эквивалент санаторной путевки – чуть более 100 руб.: люди выбирают, конечно, путевку, однако она достается лишь 10% претендентов. Эффективность подобных мер, тонким слоем «размазанных» на значительную часть населения, крайне низка, заключают эксперты НИСП. В то же время, например, детское пособие составляет лишь 7% прожиточного минимума – никого такое пособие поддержать не может, констатирует Овчарова.

Что делать

Нужно двигаться в сторону увеличения доли расходов на поддержку нуждающихся, «если, конечно, соглашаться, что социальная поддержка – это инструмент борьбы с бедностью, а не что-либо иное», говорит Овчарова. Критерием соцвыплат может быть прожиточный минимум или какая-то привязанная к нему величина, для некоторых выплат (например, на реабилитацию) сумма не должна превышать половину дохода получателя за вычетом прожиточного минимума, предлагает Овчарова. Правда, придется уточнять, и что такое сам доход (по оценкам НИСП, до трети зарплат – в тени), и что такое состав семьи (сейчас для одних форм поддержки – это дети и родители, для других – все прописанные в жилище, и т. д.), и сами критерии нуждаемости. Свои предложения НИСП представит Центру стратегических разработок, который готовит для президента стратегию долгосрочного социально-экономического развития.

«Развернуть» все соцрасходы в сторону адресности не получится, считает Овчарова. По оценкам НИСП, ее долю можно довести до 30% в региональных бюджетах и до 20% - в федеральном, т. е. перераспределить около 1% ВВП из 2,7%. Это нельзя сделать за год-два, предупреждает Овчарова: «Ремонт системы займет годы, мелкими шажками». Тем не менее вопрос остается открытым и политический выбор так и не сделан, фиксирует НИСП.

В маневре в пользу адресности соцподдержки могут быть заинтересованы исполнительные власти из-за бюджетных проблем. Население поддержит маневр, только если будет уверено в его справедливости: повышение адресности выплат должно сопровождаться повышением размера пособий для бедных, иначе оно может стать триггером социальной напряженности, считает Овчарова. Еще одно условие – подобный «разворот» возможен, только если у людей есть уверенность, что денег в бюджете действительно нет, – а такой уверенности у населения нет, сомневается она. Так что потенциальных противников у разворота системы соцпомощи к бедным гораздо больше, чем сторонников, перечисляет НИСП: для тех же представителей власти сохранение широкого списка льгот и пособий – способ повысить доверие в условиях его дефицита. Органы соцзащиты видят издержки процесса перехода, но не понимают выгод; для бизнеса широкий спектр льгот работникам – способ минимизации собственных издержек.

Причина неэффективности мер соцпомощи – большое число реципиентов при мизерном размере выплат, обусловленное «сословностью» системы, отмечали эксперты Научно-исследовательского финансового института при Минфине (НИФИ): меры соцподдержки «учитывают малейшие нюансы в социальном статусе человека, но абсолютно слепы в отношении уровня его доходов и объективной потребности в помощи от государства». Одна из причин такой громоздкости – льготы для работников бюджетного сектора и чиновников, для которых меры соцподдержки – часть социального пакета.

Сколько нужно

По оценкам НИФИ, чтобы дотянуть все расходы бедных домохозяйств до прожиточного минимума, нужно менее 1% ВВП, а чтобы в России не было бедных семей с детьми – менее 0,5% ВВП. «Если перераспределить около 15% средств, которые мы тратим на соцпомощь (включая пенсии), от обеспеченных статусных групп населения наиболее бедным, у нас не останется домохозяйств, находящихся за чертой бедности», - отмечали эксперты НИФИ. Компенсацию за вред здоровью на производствах целесообразно заменить страхованием, да и чиновников не грех отлучить от субсидий на приобретение жилья, предлагал НИФИ.

Реальные доходы населения к октябрю 2016 г. сократились в сравнении с серединой 2014 г. на 11%, за чертой бедности оказались, по данным за II квартал 2016 г., 21,4 млн человек – 14,6% населения (13,3% в конце 2015 г). По данным Росстата, около 75% совокупного дефицита дохода приходится на семьи с детьми.

Экономическая стагнация, падение реальных доходов граждан, рост численности населения с доходами ниже прожиточного минимума и обострившиеся проблемы сбалансированности бюджетов повысили актуальность адресности соцподдержки, пишут эксперты НИСП. Увеличить адресность и эффективность соцпомощи неоднократно требовал и президент, в том числе на совещании с правительством по трехлетнему бюджету. Регионы из-за бюджетного дефицита первыми начали оптимизировать соцподдержку, правда, под повышением адресности выплат понимая сокращение соцрасходов, приостановку индексации или вовсе отмену пособий, отмечали эксперты Института Гайдара: при этом в одних регионах сокращалась поддержка пожилых, в других – семей с детьми, в третьих – всех сразу.

«Адресность вводится очень дифференцированно и осторожно», - отмечалось в мониторинге Института Гайдара: под чертой бедности понимался как среднедушевой региональный доход, так и 1-2,5-кратный прожиточный минимум. Размер соцвыплат при переходе к адресности не увеличивался. В регионах расходы на соцзащиту зависят от политики региональных властей, и именно эти расходы использовались для оптимизации бюджетов в период начавшейся два года назад финансовой дестабилизации, отмечала директор региональных программ НИСП Наталья Зубаревич.