Социальный блок правительства в понедельник дал старт дискуссии, жанр которой точнее всего описывается как «разговоры в пользу бедных», предложив перейти к прогрессивной шкале подоходного налога и освободить от его уплаты малообеспеченных. Пока совершенно неконкретные предложения чреваты усилением дефицита региональных бюджетов, но при этом вряд ли помогут сокращению бедности – для этого нужно перейти к адресной поддержке нуждающихся, а не абстрактных малоимущих вообще.

Как заявила вице-премьер Ольга Голодец, подготовленные социальным блоком предложения по переходу к прогрессивной шкале НДФЛ уже просчитаны в правительстве. Однако конкретных цифр – порога бедности, ставок, выпадающих доходов бюджета – вице-премьер не назвала, а они очень важны для оценки эффективности предлагаемой меры и ее цены для бюджета. Зарплату меньше МРОТа (5965 руб. в месяц) получали в 2015 г. менее 1,5% работников в стране, меньше общероссийского прожиточного минимума (9701 руб.) – примерно 10%. Но бедность правильнее мерить по домохозяйствам, т. е. по уровню среднедушевого дохода, отмечает Лилия Овчарова из НИУ ВШЭ. Таких домохозяйств в 2015 г. было 14%, а в первом полугодии 2016 г. – 15%. По оценке Овчаровой, если освободить их от уплаты НДФЛ, то для компенсации выпадающих доходов 10% самых обеспеченных россиян придется платить НДФЛ по ставке 25%.

Прогрессивная шкала НДФЛ действовала в России до 2001 г., минимальные доходы облагались налогом по ставке 12%, максимальная ставка составляла 30–35% плюс фиксированный платеж. Надежды собрать деньги с более обеспеченных могут оказаться иллюзорными: предприниматели и средний класс будут оптимизировать налоги, отмечает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Тогда неизбежна дыра в региональных бюджетах. Льготы для бедных могут спровоцировать уход в тень, занижение официальных зарплат, а значит, сокращение поступлений в Пенсионный и другие фонды.

И как инструмент борьбы с бедностью предложение Голодец не сработает: семья с тремя детьми с совокупным доходом 50 000 руб. будет платить полноценный налог, хотя среднедушевой доход едва превысит прожиточный минимум. Более эффективна в этой ситуации адресная помощь нуждающимся домохозяйствам, отмечает Овчарова: большинство бедных – семьи с детьми.