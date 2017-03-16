«Газпром» размещает долларовые евробонды впервые за три года

«Газпром» размещает десятилетние евробонды объемом $750 млн по ставке 4,95%, следует из рассылки для инвесторов, на которую ссылается ТАСС.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах, первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,25%, затем он был снижен до 5-5,125%. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 4,95-5%, размещение проходит по его нижней границе. Спрос на евробонды компании превысил $2,75 млрд.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,25%, затем он был снижен до 5-5,125%. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 4,95-5%, размещение проходит по его нижней границе.

Это первый выпуск долларовых евробондов компании за три года. Последний раз «Газпром» разместил бумаги в этой валюте осенью 2014 г. на $700 млн, причем срок обращения бумаг был всего год. В 2016 г. компания занимала в швейцарских франков и евро.

В начале февраля источники «Интерфакса» говорили, что на 27 марта запланировано начало road show еще одного выпуска евробондов компании - в британских фунтах или евро.