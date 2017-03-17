Турция не подтвердила ограничений на российскую пшеницу – Минэкономразвития

Власти Турции не подтверждали ограничений на импорт российской пшеницы, заявил журналистам замминистра экономического развития Алексей Груздев. «У нас состоялись встречи уже с профильными ведомствами Турции - минэкономики и минсельхозом, которые не подтверждают введение ограничений», - сказал он.

Груздев уточнил, что Минэкономразвития выверяет информацию, в том числе с участниками бизнес-сообщества и компаниями, которые задействованы в поставках пшеницы в Турцию. «Пока у нас нет официального подтверждения. Официально турецкая сторона не подтверждала, что она приняла какие-то решения, ограничивающие ввоз. Тем более, что у нас буквально, вы знаете, были контакты на высшем уровне, была моя поездка до этого и встреча с министерством экономики, замминистра, который эти темы курирует», - заявил замглавы Минэкономразвития.

Сообщалось, что Турция может ввести пошлину 130% на ввоз российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла. С 15 марта Анкара остановила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз этих сельхозпродуктов. Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) уже попросила министра сельского хозяйства Александра Ткачева решить эту проблему, писали «Ведомости», в Минсельхозе подтвердили получение письма НАЭСП. Фактически речь идет об эмбарго на импорт в Турцию всей сельскохозяйственной продукции из России.