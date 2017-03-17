Госдума одобрила законопроект об освобождении от налогов попавших под санкции россиян

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит физлицам, находящимся под санкциями, подавать заявления о непризнании себя налоговыми резидентами России, если они являются налоговыми резидентами иностранного государства.

Поправка внесена в статью Налогового кодекса о плательщиках НДФЛ.

Согласно поправке, в том случае если в налоговом периоде в отношении физлица действовали меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, такое физлицо независимо от срока фактического нахождения в России может не признаваться налоговым резидентом России, если физлицо в этом периоде являлось налоговым резидентом иностранного государства. Перечень санкций, в отношении которых будет действовать эта норма Налогового кодекса, будет определен правительством.

Законопроект также придает этому положению обратную силу, распространив его она правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

Соответствующее заявление физлицо должно направить в налоговый орган, приложив к нему документы, подтверждающие налоговое резидентство в иностранном государстве. Заявление должно быть подано в срок, предусмотренный для подачи налоговых деклараций.

Действующий Налоговый кодекс предусматривает, что налоговым резидентом РФ является гражданин, фактически находящийся в России не менее 6 месяцев в году.