Минэнерго прогнозирует рост добычи угля в России до 387 млн тонн в 2017 году

Министерство энергетики России прогнозирует, что добыча угля в стране в 2017 г. немного вырастет по сравнению с прошлым годом - до 387 млн т (плюс 0,33%).

Прогноз добычи на 2018 г. - 389 млн т, на 2019 г. - 395 млн т, указано в материалах министерства.

Добыча угля подземным способом в 2016 г. составила 281,1 млн т, открытым - 104,6 млн т.

Экспорт угля в прошлом году вырос на 8,7% по сравнению с предыдущим годом - до 164,6 млн т. При этом поставки на внутренний рынок в годовом выражении сократились на 4,3% до 167,9 млн т, из которых 133,7 млн т пришлось на энергетический уголь и 34,2 млн т - на металлургический уголь.

По оценке Минэнерго, Россия заняла пятое место в мире по добыче угля после Австралии, США, Индии и Китая.