"Металлоинвест" начал перевод управляющей компании в Старый Оскол

«Металлоинвест» начал процесс перевода управляющей компании из Москвы в Старый Оскол (Белгородская область), ближе к основным производственным мощностям холдинга. Об этом в ходе Дня инвестора рассказал менеджмент компании, сказал один из участников встречи.

К июлю примерно половина управляющей компании переедет в Старый Оскол, вторая волна переезда состоится в 2018 году. В этом году будут переведены 200-250 человек, из них только около трети переедет из Москвы, остальные сотрудники будут рекрутированы на месте, что обеспечит существенную экономию на оплате труда. Кроме того, планируется создание общего центра обслуживания в Старом Осколе, куда будут выведены функции бухгалтерии, HR и ряд других.

Часть персонала УК при этом пока останется в Москве: это финансовое подразделение, GR, маркетинг.

«Металлоинвест» - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК (Курская область), Лебединский ГОК и «Оскольский электрометаллургический комбинат» (Белгородская область), меткомбинат «Уральская сталь» (Оренбургская область). Управляющей компанией холдинга является ООО «УК "Металлоинвест".