Чистая прибыль «Металлоинвеста» в 2016 году выросла в 5,3 раза

«Металлоинвест» в 2016 г. получил чистую прибыль по МСФО в размере $1,15 млрд, что в 5,3 раза больше, чем годом ранее ($218 млн), следует из материалов компании. Выручка сократилась на 3% до $4,26 млрд. Показатель EBITDA снизился на 12,2% до $1,26 млрд, рентабельность EBITDA упала с 32,6% до 29,5%.

Чистый долг компании сократился на 11,3% до $3,16 млрд. Активы оцениваются в $6,2 млрд, что на 6,3% меньше, чем по состоянию на 31 декабря 2015 г.

«В 2016 г. «Металлоинвест» достиг рекордных показателей по объемам производства железорудной продукции на Лебединском и Михайловском ГОКах, а также стали на ОЭМК и чугуна на «Уральской стали» за всю историю существования компании… На 2017 г. у нас намечены амбициозные планы по запуску одной из крупнейших в мире установок по производству ГБЖ на Лебединском ГОКе», — прокомментировал результаты гендиректор управляющей компании Андрей Варичев.

В 2016 г. «Металлоинвест» увеличил производство железной руды (на 3,1%), окатышей (на 5,9%), чугуна (на 4,8%), стали (на 3,6%).