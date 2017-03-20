Россельхознадзор уничтожил около 11 000 т санкционной продукции с 6 августа 2015 года

В России с 6 августа 2015 г. по 20 марта 2017 г. уничтожено 10 700 т продукции, ввезенной из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, сообщает Россельхознадзор.

Больше всего уничтожено продукции растительного происхождения – 10 300 т. Продукции животноводства утилизировано 399 т.

Всего за этот период было задержано 10 900 т санкционной растительной и 462 т животной продукции. Причем за последние 10 дней санкционная продукция животного происхождения не задерживалась.

Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 г. в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 г. в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 г. – Украина.