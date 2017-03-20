«Аэрофлот» наймет «скрытых пассажиров» для оценки качества сервиса

«Аэрофлот» наймет экспертов, которые под видом пассажиров будут оценивать качество сервиса авиаперевозчика на предмет соответствия стандартам.

Победителю закупочной процедуры предстоит проанализировать как наземные услуги «Аэрофлота» (работа call-центра, офисов продаж, регистрация в аэропорту, трансфер, выдача багажа), так и сервис, оказываемый на борту самолета (уборка салона, питание, работа бортпроводников, наличие прессы и др.), следует из данных системы «СПАРК-Маркетинг».

Анкету со стандартами качества предоставит сам "Аэрофлот". Сроки проведения исследования - с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2019 г., на ежеквартальной основе.

Возраст экспертов должен быть в диапазоне 25-55 лет. Им необходимо иметь "профессиональную подготовку и квалификацию, а также опыт полетов рейсами "Аэрофлота" и других крупных авиакомпаний и глубокие знания продукта пассажирских авиаперевозок", отмечается в документах.

Стоимость контракта составит 21,186 млн руб. Предварительный квалификационный отбор прошли компании "Ромир мониторинг стандарт", "ТНС маркетинговый информационный центр", "ГФК-Русь" и "Ипсос".