«Роснефть» в течение пяти лет увеличит в несколько раз инвестиции в освоение шельфа Арктики

Нефтяная компания «Роснефть» в 2011–2016 гг. вложила в освоение арктического шельфа России около 100 млрд руб., в ближайшие пять лет эту сумму планируется увеличить в несколько раз, сообщил ТАСС представитель «Роснефти».

«Инвестиции "Роснефти" в освоение арктического шельфа в период 2012–2016 г. составили около 100 млрд руб. В дальнейшем компания не собирается снижать темпы работ, и в ближайшем будущем объемы инвестиций в освоение вырастут в несколько раз по сравнению с прошедшей пятилеткой», – сказал представитель компании.

В настоящее время «Роснефть» владеет лицензиями на 28 участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами в 34 млрд т нефтяного эквивалента.

«Роснефть» также намерена в 2017 г. провести поисковое бурение в Восточной Арктике.

По словам представителя компании, в 2016 г. «Роснефть» выполнила внушительный объем комплексных геолого-геофизических исследований в сложных арктических и субарктических условиях.

«Было выполнено более 35 500 погонных километров сейсморазведочных работ 2Д, что превысило требование лицензионных обязательств более чем в 2 раза. Также компания выполнила более 5000 кв. км сейсморазведочных работ методом 3Д, что в 2,5 раза превышает лицензионные обязательства. В результате проведенных геологоразведочных работ изучена площадь в 0,8 млн кв. км арктического шельфа РФ», – отметил представитель «Роснефти».