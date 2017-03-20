«Русгидро» и «Роснано» не будут создавать фонд для инвестиций в Дальний Восток – Чубайс

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что «Русгидро» отказалась от совместных планов по созданию фонда для инвестиций в экономику Дальнего Востока.

«Это крайне интересная для нас тема, это крайне важно (усиление присутствия на Дальнем Востоке), мы много взаимодействовали по этой теме с коллегами, в том числе с компанией "Русгидро", которая в итоге полностью провалила эту тему. У меня ощущение, что компании "Русгидро" не интересно, что происходит на Дальнем Востоке, они отказались инвестировать, несмотря на то что в их собственности находится "РАО ЭС Востока", и после категорического отказа от такого партнера мы не знаем, как нам быть дальше», – сказал Чубайс в эфире «России 24».

«На Восточном экономическом форуме в 2015 г. было подписано рамочное соглашение с «Роснано» о сотрудничестве, созданы рабочие группы. Предполагалось использовать привычные для «Роснано» механизмы управления инвестициями в инновационные технологии. Однако в ходе инвентаризации предлагаемых инноваций выяснилось, что для развития энергетики Дальнего Востока могла быть применима только одна из разработок «Роснано» в сфере солнечной энергетики. Поэтому создавать специальный фонд ради одного совместного проекта было в итоге признано нецелесообразным», - пояснил официальный представитель «Русгидро» Владимир Маркин.

По его словам, коллегам из дочернего предприятия «Роснано» было предложено поучаствовать в развитии солнечных электростанций в Якутии. «При проработке данного конкретного проекта выяснилось, что инновационные технологии "Роснано" - пленочные покрытия солнечных батарей - не предназначены для сложных климатических условий Дальнего Востока, не говоря уже о Крайнем Севере», - сказал он.

«Вкладывать средства «Русгидро» в другие инновации, интересные только самой «Роснано», было признано не только нецелесообразным, но противоречило бы статусу «Русгидро» как компании, решающей четко определенные государственные задачи», - отметил Маркин.

В сентябре 2015 г. «Русгидро», «Роснано» и Фонд развития Дальнего Востока подписали соглашение о намерениях по созданию фонда. Управляющей компанией фонда должна была стать «Роснано». Компании в течение 2016 г. планировали вложить в совместный фонд 4,8 млрд руб.