Конкурент Uber открыл офис в России – «Коммерсантъ»

Координатор онлайн-сервисов такси в разных странах – британская Splyt открыла офис в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию компании.

Splyt позволяет пользоваться услугами локальных перевозчиков в разных странах через одно приложение. 20 марта компания объявила о партнерстве с крупными конкурентами Uber – Careem из ОАЭ и Yidao Yongche из Китая. Аналогичные договоренности ожидаются в России и Японии, рассказал изданию основатель и гендиректор Splyt Филипп Минчин. Конкретных участников, с которыми ведутся переговоры, он не назвал, пояснив, что «роуминговая платформа от Splyt предназначена для подключения всех местных ведущих участников рынка». Отдельно Минчин подчеркнул, что Uber партнером альянса стать не может.

В Uber, «Яндекс.Такси» и Gett вопрос не комментируют. Источник издания на рынке онлайн-такси слышал о планах Gett по вхождению в такого рода альянс, что объяснялось высокой ценой выхода на европейские рынки.

Британская компания, ежемесячно обслуживающая, по ее оценкам, более 120 млн поездок, зарабатывает на курсовой разнице валют которыми расплачивается пассажир, взимая комиссию за обмен.

С Uber конкурирует не только Splyt, к которой подключены сервисы стран Европы и Африки, но и китайский проект Didi, индийский Ola, американский Lyft и Grab из Юго-Восточной Азии.