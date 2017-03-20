Uber покинут два топ-менеджера

Джонс заявил Reuters, что не может работать в компании, с которой он несовместим

Президент Uber Technologies Джефф Джонс заявил об уходе из компании через полгода после назначения на этот пост. Этот эксперт в области маркетинга был приглашен в компанию из корпорации Target в том числе с целью смягчить агрессивный имидж перевозчика, напоминает Reuters. Вопросы в связи с ролью Джонса в руководстве компании стали возникать после того, как в феврале было объявлено, что она ищет человека на должность главного операционного директора, учрежденную для помощи в управлении гендиректору Трэвису Каланику. Новому топ-менеджеру должны будут перейти некоторые полномочия президента.

Первым об отставке Джонса сообщило издание Recode. Затем это подтвердила пресс-служба Uber.

Джонс заявил Reuters, что не может работать в компании, с которой он несовместим. «Я присоединился к Uber ради его миссии, ради достижения цели – создать глобальные ресурсы, которые помогли бы компании развиваться, зреть и процветать в долгосрочной перспективе, – объяснил он. – Однако сейчас стало очевидным, что мои установки и подход к лидерству, которые помогали мне в карьере, несовместимы с тем, что я увидел и испытал в Uber, я больше не могу оставаться президентом этого бизнеса по перевозке пассажиров». Тысячам удивительных сотрудников Uber он пожелал успехов.

«Благодарим Джеффа за полгода работы в компании и желаем ему всего наилучшего», – заявил представитель Uber.

В Uber Джонс курировал глобальную операционную деятельность компании, в том числе сервис по вызову такси, курировал локальные сервисы компании в каждом городе, занимался маркетингом и работой с клиентами и водителями. Защищающая права водителей Uber Гильдия независимых водителей (The Independent Drivers Guild) считает, что Джонс покинул компанию, ничем не сумев помочь шоферам, которые с трудом зарабатывают на жизнь. Это Reuters заявил руководитель гильдии Райан Прайс.

По версии сайта Recode, Джонс уволился из-за продолжающегося конфликта в Uber вокруг проблемы сексизма и домогательств на рабочем месте, в компании он столкнулся не с тем, на что рассчитывал. Источники ВВС в компании сказали, что Джонс был разочарован тем, что его не выдвинули кандидатом на должность главного операционного директора, – это новый пост, созданный в Uber после того, как основатель компании Трэвис Каланик заявил, что ему нужна помощь в руководстве. Собеседник ВВС назвал решение Джонса полной неожиданностью. По информации ВВС, в компании шокированы внезапной отставкой Джонса и некоторые другие топ-менеджеры считают, что, не предупредив заранее о своих планах, он отступил от профессионального этикета.

«После того как мы объявили о намерении нанять главного операционного директора, Джефф пришел к непростому решению, что у него в Uber нет будущего, – говорится в электронном письме Каланика к сотрудникам. – Жаль, что эта информация сначала пошла из СМИ, но я считаю важным сообщить вам об этом до того, как начну давать публичные комментарии».

Два надежных и независимых друг от друга источника сказали ВВС, что Каланик может оставить пост гендиректора Uber после назначения главного операционного директора.

Решение об отставке было принято на фоне ряда скандалов – от заявлений бывшего сотрудника Uber о распространенных в корпорации сексуальных домогательствах до публикации в The New York Times об использовании компанией на протяжении многих лет специальной программы, не позволяющей полицейским и чиновникам контрольных ведомств заказывать такси. Также недавно достоянием общественности стало видео конфликта Каланика с одним из водителей, работающих на компанию, за который топ-менеджер затем был вынужден извиняться. Компания Waymo, занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей для корпорации Alphabet (материнская структура Google), подала на Uber в суд, обвинив его в краже сведений, представляющих собой коммерческую тайну, и в нарушении своих патентов.

Независимо от решения Джонса о планах покинуть компанию в конце марта заявил вице-президент по картам и бизнес-платформе Брайан Маклендон. Он сказал Reuters, что решил попытать счастья в политике, а Uber он планирует помогать в качестве советника.

В прошлом месяце из компании попросили уволиться вице-президента по разработке Амита Сингхала из-за обвинений в сексуальном харрасменте, в начале марта компанию покинули вице-президент по продуктам и развитию Эд Бейкер и специалист в сфере IT-безопасности Чарли Миллер.