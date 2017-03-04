Uber с помощью программы обманывает чиновников и полицейских – NYT

Компания Uber на протяжении многих лет использует специальную программу, с помощью которой не позволяет полицейским и чиновникам контрольных ведомств заказывать такси, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, программа под названием Violation of Terms of Service на основании информации о геолокации пользователя определяет, работает ли он в органах власти. Если собранные геоданные указывают, что пользователь часто бывает в зданиях полиции или госорганов, программа «банит» его. Например, сообщает, что поблизости нет свободных автомобилей, или посылает на вызов несуществующую машину.

Источники газеты пояснили, что таким образом сервис заказа такси избегает проверок и подставных пассажиров из контрольных ведомств.

В компании подтвердили наличие такой программы, но заявили, что она используется для выявления клиентов, нарушающих правила пользования сервисом. Например тех, кто «вступает в сговор с властями, чтобы переманить» водителей, заявили в Uber.