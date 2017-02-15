«Ведомости» узнали, с кем будет работать в России UberEats

Сервис заказа такси через мобильное приложение Uber на этой неделе объявит о запуске в России услуги UberEats – доставки еды из ресторанов с помощью отдельного приложения, рассказали несколько партнеров сервиса. На среду запланировано мероприятие Uber, посвященное запуску нового проекта в России, говорится в приглашении, которое получили «Ведомости».

В Нью-Йорке UberEats, по собственным данным, работает с сотней ресторанов и кафе, среднее время доставки – около 30 минут. Сервис появился в 2014 г. в США, а сейчас работает более чем в 20 странах, в том числе в европейских столицах, странах Юго-Восточной Азии, ЮАР. Компания «очень много инвестирует, чтобы запустить UberEats в новых городах Европы», говорил Financial Times в конце 2016 г. руководитель Uber в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Пьер-Димитри Гор-Коти.

На прошлой неделе отраслевое СМИ vc.ru сообщило, что Uber начал тестировать сервис доставки еды в Москве. Тогда сотрудник московского ресторана рассказывал, что Uber предлагал потенциальным партнерам бесплатное подключение. Для заведений, подключившихся до 1 февраля, комиссия Uber составляет 30% от суммы заказа, после этой даты – 35%.

Предполагается, что на первом этапе доставка UberEats будет работать в пределах Садового кольца и на северо-западе, говорится в материалах Uber, с которыми ознакомились «Ведомости». В центре доставку будут осуществлять пешие курьеры.

Из крупных сетей на первом этапе партнерами UberEats станут сети кофеен «Шоколадница» и ресторанов быстрого питания Burger King, рассказал «Ведомостям» человек, знающий детали проекта. Сотрудник одной из «Шоколадниц» рассказал корреспонденту «Ведомостей», представившемуся клиентом, что в тестовом режиме к UberEats подключены 54 кофейни.

Управляющий сети «Шоколадница» Алексей Каира подтвердил, что компания обсуждает детали договора с UberEats. «Мы готовимся к запуску. Это возможность предоставить гостям дополнительный сервис. Во всем мире это работает, надеемся, что заработает и у нас», – передал он через представителя.

К UberEats подключено две точки Burger King, сказал сотрудник ресторана корреспонденту «Ведомостей», представившемуся клиентом. Представитель Burger King в России Иван Шестов отказался от комментариев.

Среди других партнеров UberEats – The Burger Brothers (бургеры), рестораны «Одесса-мама», «Хачапури», «Рецептор», Zotman pizza pie, Haggis Pub & Kitchen, Buffalo’s, UpsideDownCake, рассказали корреспонденту «Ведомостей», представившемуся клиентом, сотрудники этих заведений.

У «Рецептора» на Большой Никитской за вторник было 15 заказов, у UpsideDownCake – 20, рассказали их сотрудники.

Ведут переговоры и планируют скоро начать работать с UberEats рестораны «Простые вещи» на Большой Никитской, «Никола Тесла», «Киану», Ulliam’s и LavkaLavka, рассказали их сотрудники. Гендиректор Ginza project Алексей Волков подтвердил «Ведомостям» планы Ulliam’s по сотрудничеству с UberEats: это может принести ресторану дополнительный доход, хотя вряд ли поможет существенно нарастить число клиентов. Если тестирование пройдет успешно, через месяц к UberEats подключатся и другие рестораны Ginza project. Представитель «Простых вещей» не ответил на запросы; связаться с представителями остальных ресторанов вчера вечером не удалось.

«Конечно, мы прорабатываем идею запуска UberEats в Москве», – сказала директор Uber по коммуникациям в России и СНГ Ирина Гущина, но на вопросы о партнерах и сроках запуска не ответила.

Лидер доставки еды из ресторанов в Москве – купленный за $100 млн в конце прошлого года Mail.Ru Group сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club (данные Data Insight). Пока UberEats предлагает ограниченный выбор ресторанов (в Delivery Club их более 4500) и «не дает ничего нового по сравнению с уже существующими и привычными аудитории сервисами», считает управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич. «Поэтому говорить о реальной конкуренции с их стороны пока очень рано», – полагает он. Прежде конкуренты редко вырастали до более нескольких десятков заказов в день, а сейчас, по данным Лукашевича, нишевым игрокам удается дорасти до сотен. «Delivery Club, став частью Mail.Ru Group, получил доступ к существенно большим ресурсам, и основной вызов для нас – это не столько конкуренция, сколько способность грамотно распорядиться этими ресурсами и показать кратный рост в ближайшие годы», – отмечает он.

Сервис заказа такси Gett в 2015 г. в рамках стратегии по запуску новых смежных услуг начал доставку пиццы и блюд японской кухни одного из партнеров. В 2016 г. компания решила свернуть подобные проекты, оставив только курьерскую доставку, а в конце 2016 г. договорилась о доставке готовой еды с ритейлером «Азбука вкуса». Сейчас прорабатываются технические детали проекта, говорит представитель Gett, напомнив, что у Gett есть совместный проект с Obed.ru – онлайн-платформой по доставке еды корпоративным пользователям.