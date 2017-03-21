«Полюс» продаст 82% в проекте Нежданинское бывшему партнеру Абрамовича за $158 млн

«Полюс» продает свои 82,34% в проекте Нежданинское (Якутия) компании, бенефициаром которой является Иван Кулаков, сообщил «Полюс». Общая сумма сделки – $158 млн, первые $100 млн будут выплачены по ее завершении, оставшаяся часть – отложенное вознаграждение, выплата которого зависит от ряда условий.

Иван Кулаков - экс-партнер Романа Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold. Нежданинское – СП «Полюса» с Polymetal. Сейчас Polymetal принадлежит 17,66%, но у компании есть опцион на увеличение доли до 50%.

Ключевые условия СП по Нежданинскому проекту (Якутия) и механизм увеличения доли для Polymetal останутся без изменений, говорится в сообщении компании.