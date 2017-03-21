«Курганмашзавод» объединят с УВЗ под управлением «Ростеха» – Мантуров

«Курганмашзавод» (КМЗ) объединят с «Уралвагонзаводом» (УВЗ) под управлением «Ростеха», заявил сегодня министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

УВЗ – главный российский производитель танков, на КМЗ (военное предприятие концерна «Тракторные заводы») делают боевые машины пехоты. В конце минувшего года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов допускал объединение КМЗ с УВЗ после получения этих активов, на тот момент указ о передаче «Ростеху» УВЗ не был подписан.