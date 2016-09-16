Конфликтов интересов в госзаказе может стать больше

Статья опубликована в № 4162 от 16.09.2016 под заголовком: В госзаказе станет больше конфликтов

Понятие «конфликт интересов» при госзакупках может быть расширено. Заказчик не должен приходиться родственником не только владельцу поставщика, но и бенефициару компании, считают в Минэкономразвития. Проект поправок в закон о контрактной системе размещен на портале regulation.gov.ru.

И сейчас закон запрещает участвовать в госзакупках компаниям и людям, если у них конфликт интересов с заказчиком. Но пока под выгодоприобретателями поставщика понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% его голосующих акций или долей. Поправки предлагают распространить запрет и на бенефициарных владельцев – тех, кто может прямо или косвенно контролировать действия компании. Также предложено проверять возможную аффилированность участника закупок с другими поставщиками с помощью информационных ресурсов ФНС и загсов. Это поможет бороться с возможными картельными сговорами между поставщиками, пояснил представитель Минэкономразвития.

Поправки должны помочь повысить прозрачность и устранить коррупцию при госзаказе, надеется директор департамента Минэкономразвития Максим Чемерисов: бороться с неконкурентными действиями как заказчиков, так и поставщиков.

В Федеральную антимонопольную службу проект пока не поступал, сообщил ее представитель, отказавшись от дальнейших комментариев.

Понятие «бенефициар» по-разному определено в Налоговом кодексе и в законе о противодействии легализации. На практике бенефициарным собственником считается тот, кто распоряжается доходом и принимает решения, говорит старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин. Часто в судах им признается мажоритарный акционер, владеющий акциями напрямую или опосредованно, рассказывает юрист «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин.

Идеологически проект правильный, но зачастую сложно выделить номинального и бенефициарного владельца, отмечает гендиректор некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» Георгий Сухадольский. В налоговых спорах тоже пока не сложилась устойчивая практика, поэтому опираться на нее вряд ли удастся, согласен Калинин.

Это наглядная иллюстрация борьбы с коррупцией ради самой борьбы, убежден гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов. Конфликт интересов необходимо строжайшим образом контролировать, рассуждает он: «Но если родственник действительно способен выполнить заказ лучше всех, что тут плохого?» Нужно отслеживать коррупционные проявления: предоставление преимуществ, поблажки при приемке и т. п., продолжает он, а формальный подход только усложнит схемы вывода активов на подставных лиц. Конфликт интересов чаще всего возникает не с родственниками: люди могли вместе учиться, работать и у них сложились доверительные отношения, которые позволяют «договариваться», замечает гендиректор компании по оптимизации закупок PrECA Зелимхан Сулейманов.