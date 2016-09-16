Макроэкономика и бюджет

ЦБ снизил ставку до 10%

Регулятор намерен держать ставку на таком уровне до I–II квартала 2017 года
ЦБ символически снизил ставку до 10%
ЦБ символически снизил ставку до 10%
Е. Разумный / Ведомости

Совет директоров Банка России сегодня снизил ключевую ставку на 0,5 базового пункта до 10%, сообщает пресс-служба регулятора. Это совпало с ожиданиями аналитиков: по консенсус-прогнозу агентства Bloomberg 37 из 42 опрошенных экспертов предсказали ее снижение.

«Будет совсем смешно, если это не сделать сейчас. Пора было давно», - говорил министр экономического развития Алексей Улюкаев, комментируя возможные действия ЦБ.

Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 г. с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 г., отмечается в сообщении регулятора. Таким образом, надежды ряда аналитиков, что ставка снизится до 9,5% до конца года, не оправдаются.

Константин Сонин
«Количество денег в экономике – не напечатанных бумажек, а той субстанции, которая определяет цены и опосредованно влияет на производство и занятость, – не определяется центробанком»
Последний бой в войне с инфляцией

Сохранение ключевой ставки на уровне 10% в течение достаточно продолжительного времени сформирует условия, необходимые для закрепления тенденции к дальнейшему устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса, поясняет ЦБ. Пока в Банке России исходят из того, что инфляция составит 4,5% в сентябре 2017 г. и в дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в конце 2017 г.

Рисками недостижения таргета в инфляции ЦБ называет инерцию инфляционных ожиданий и возможное ослабление тенденции домохозяйств к сбережению. Кроме того, сказывается отсутствие определенности по конкретным мерам бюджетной консолидации, в том числе индексации зарплат и социальных выплат, на среднесрочном горизонте. Этот фактор ЦБ с весны называет в числе рисков. Негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания может оказывать и волатильность мировых товарных и финансовых рынков, указывает регулятор.

Центробанк подождет дефляции

Оживление производственной активности остается неустойчивым, считают в ЦБ: сохраняется ее неоднородность по отраслям и регионам. Умеренно жесткие денежно-кредитные условия не препятствуют восстановлению экономической активности и основные препятствия лежат в структурной области, уверены в Банке России.

Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям, безработица сохраняется на стабильном невысоком уровне, наметились точки роста в импортозамещении и высокотехнологичных отраслях промышленности, перечисляет регулятор, «но они пока не могут обеспечить уверенную положительную динамику производства в целом». Одновременно ЦБ видит стагнацию или замедление темпов роста выпуска в отдельных отраслях, продолжают сокращаться инвестиции. «Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимо время», - считает регулятор.

Положительный квартальный прирост ВВП в ЦБ ждут во втором полугодии текущего года, однако в 2017 г. темпы прироста ВВП будут невысокими - менее 1%. Данный прогноз исходит из консервативных предпосылок о низких темпах роста мировой экономики, среднегодовой цене на нефть около $40 за баррель и сохранении структурных ограничений развития российской экономики.

Вкладчикам дали последний шанс

Комментарий ЦБ был очень жестким, считает Наталия Орлова из Альфа-банка: снижение ставки должно сопровождаться более оптимистичным комментарием. Особенных причин для снижения ставки у ЦБ не было, считает она. Решение регулятора сохранить ставку в течение достаточно долгого времени Орлова назвала логичным: счет текущих операций в июле-августе отрицательный — для нас это новая реальность, и снижать ставку при отрицательном текущем счете достаточно опасно.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 28 октября 2016 г.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике