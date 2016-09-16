ЦБ снизил ставку до 10%

Совет директоров Банка России сегодня снизил ключевую ставку на 0,5 базового пункта до 10%, сообщает пресс-служба регулятора. Это совпало с ожиданиями аналитиков: по консенсус-прогнозу агентства Bloomberg 37 из 42 опрошенных экспертов предсказали ее снижение.

«Будет совсем смешно, если это не сделать сейчас. Пора было давно», - говорил министр экономического развития Алексей Улюкаев, комментируя возможные действия ЦБ.

Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 г. с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 г., отмечается в сообщении регулятора. Таким образом, надежды ряда аналитиков, что ставка снизится до 9,5% до конца года, не оправдаются.

Сохранение ключевой ставки на уровне 10% в течение достаточно продолжительного времени сформирует условия, необходимые для закрепления тенденции к дальнейшему устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса, поясняет ЦБ. Пока в Банке России исходят из того, что инфляция составит 4,5% в сентябре 2017 г. и в дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в конце 2017 г.

Рисками недостижения таргета в инфляции ЦБ называет инерцию инфляционных ожиданий и возможное ослабление тенденции домохозяйств к сбережению. Кроме того, сказывается отсутствие определенности по конкретным мерам бюджетной консолидации, в том числе индексации зарплат и социальных выплат, на среднесрочном горизонте. Этот фактор ЦБ с весны называет в числе рисков. Негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания может оказывать и волатильность мировых товарных и финансовых рынков, указывает регулятор.

Оживление производственной активности остается неустойчивым, считают в ЦБ: сохраняется ее неоднородность по отраслям и регионам. Умеренно жесткие денежно-кредитные условия не препятствуют восстановлению экономической активности и основные препятствия лежат в структурной области, уверены в Банке России.

Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям, безработица сохраняется на стабильном невысоком уровне, наметились точки роста в импортозамещении и высокотехнологичных отраслях промышленности, перечисляет регулятор, «но они пока не могут обеспечить уверенную положительную динамику производства в целом». Одновременно ЦБ видит стагнацию или замедление темпов роста выпуска в отдельных отраслях, продолжают сокращаться инвестиции. «Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимо время», - считает регулятор.

Положительный квартальный прирост ВВП в ЦБ ждут во втором полугодии текущего года, однако в 2017 г. темпы прироста ВВП будут невысокими - менее 1%. Данный прогноз исходит из консервативных предпосылок о низких темпах роста мировой экономики, среднегодовой цене на нефть около $40 за баррель и сохранении структурных ограничений развития российской экономики.

Комментарий ЦБ был очень жестким, считает Наталия Орлова из Альфа-банка: снижение ставки должно сопровождаться более оптимистичным комментарием. Особенных причин для снижения ставки у ЦБ не было, считает она. Решение регулятора сохранить ставку в течение достаточно долгого времени Орлова назвала логичным: счет текущих операций в июле-августе отрицательный — для нас это новая реальность, и снижать ставку при отрицательном текущем счете достаточно опасно.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 28 октября 2016 г.