Долг Китая стремительно растет

Рост задолженности Китая опасен не только для него самого, но и для мировой экономики, предупреждает Банк международных расчетов

Долг Китая достиг тревожного уровня, свидетельствуют данные Банка международных расчетов (BIS). Рассчитываемый им показатель «кредитный разрыв» (credit gap) в случае с Китаем втрое превышает опасный уровень. Это может представлять большой риск для мировой экономики, предостерегает BIS.

Кредитный разрыв характеризует разницу между соотношением долга домохозяйств и компаний нефинансового сектора к ВВП и его долгосрочным трендом. Таким образом, он подчеркивает разницу между нынешним и историческим уровнем долгового бремени, что может указывать на неконтролируемый рост долга.

Кредитный разрыв «оказался полезным индикатором раннего предупреждения для финансовых кризисов», утверждает BIS. По оценкам организации, превышение уровня в 10% уже должно служить поводом для беспокойства. Но у Китая в марте показатель достиг 30,1%.

В Китае экономисты и инвесторы все больше обеспокоены рисками, связанными с чрезмерным долгом. В мае официальная газета Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао» опубликовала интервью с анонимным «влиятельным лицом», который предупредил, что власти не прилагают достаточно усилий для контроля за ростом долга. Также он раскритиковал их за чрезмерное использование кредитов для стимулирования экономического роста.

Долг Китая не очень велик по сравнению с другими крупными экономиками. По оценкам BIS, совокупный долг, включая государственный, на конец марта был равен $27,2 трлн, или 255% ВВП. Это меньше, чем у еврозоны (271%), Великобритании (266%) и Японии (394%). Агрегированный показатель для всех развитых стран равен 279%.

Но опасения вызывает скорость, с которой растет китайский долг, отмечают экономисты. На конец 2008 г. он составлял 147% ВВП. За такой короткий срок любой стране сложно эффективно инвестировать столь большой капитал. Как отмечал в июне МВФ, у китайских компаний, которые в совокупности заняли $1,3 трлн, уровень EBITDA недостаточно высок для выплаты процентов по этим займам.

BIS, в который входит Базельский комитет по банковскому надзору, призывает использовать показатели кредитного разрыва для определения уровня дополнительного капитала, который должен быть у банков. Но при этом необходимо учитывать специфику стран, отмечает BIS. Например, у Китая кредитный разрыв впервые преодолел отметку в 10% в 2009 г., но кризис в стране так и не произошел. По мнению аналитиков, его вероятность снижают низкий уровень долга в иностранной валюте и контролируемая государством банковская система.

Перевел Алексей Невельский