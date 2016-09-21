Минфин хочет предложить масштабную налоговую реформу в нефтяной отрасли

На следующей неделе на финансовом форуме Минфин может представить новую конструкцию налогообложения нефтяной отрасли. Три федеральных чиновника и эксперт, участвующий в обсуждениях реформы, рассказали, какая концепция до сих пор обсуждалась в Минфине.

Сейчас Минфин получает нефтяную ренту через пошлины и через НДПИ. С 2016 г. проводится маневр: повышается НДПИ и снижается пошлина, в 2017 г. он будет 30%.

Суть реформы в том, чтобы избавиться от пошлин совсем: Минфин хочет обнулить их уже в 2018 г. Будет соразмерно повышен НДПИ, идет речь также о замене его на налог на добавленный доход (НДД). Параметры НДД обсуждаются. При обнулении пошлин отменяются и все льготы по пошлинам.

Завершив маневр, Минфин расширит налоговую базу: пошлинами облагается только экспортируемая нефть, а так объектом налогообложения становится полностью вся добытая в стране нефть.

Сотрудник нефтяной госкомпании предупреждает: такие тектонические сдвиги в отрасли отразятся на марже нефтепереработки. К пошлинам привязана по формуле внутренняя цена на нефть, при их отмене эта цена автоматически вырастет; исчезнет и таможенная субсидия, которую получают НПЗ (разница между пошлинами на нефть и на нефтепродукты), – она позволяет неэффективным НПЗ экспортировать нефтепродукты с низкой глубиной переработки.

Это вызовет рост цены на бензин. И перед правительством появляется развилка, рассуждает один из чиновников: либо позволить ценам на бензин расти, что социально опасно, либо компенсировать НПЗ потери и сдержать рост цен.

Для этого Минфин предлагает ввести отрицательные акцизы на нефть: при продаже нефти компании будут выставлять НПЗ акциз на нефть, который будет уплачиваться в бюджет, а затем НПЗ смогут получить вычет на сумму акциза, но с повышающим коэффициентом. Компенсация должна равняться отменяемой пошлине, по оценкам консультанта крупной компании: около $4,5 на баррель при цене на нефть в $50 и $3 – при цене в $40. Если и этого не хватит, то можно понизить акцизы на нефтепродукты. На сколько снижать – вопрос балансировки интересов бюджета и нефтяников, продолжает чиновник. Доходы от акцизов наполняют сейчас дорожные фонды – надо будет по-новому их наполнять, заключает собеседник «Ведомостей».

Отрицательные акцизы помогут очистить рынок от «самоваров» (кустарных НПЗ), объясняет участник обсуждений: побочная, но очень важная цель реформы.

Механизм должен носить избирательный характер, рассказывает участник обсуждений в правительстве.

Сейчас отрицательные акцизы есть, например, у производителей нефтехимии и авиаперевозчиков – им нужна специальная регистрация, чтобы получить право на возмещение. Аналогичным образом должна быть отдельная регистрация или лицензии у НПЗ.

Отмена субсидии даст бюджету около 600 млрд руб. при $50 за баррель, оценивает чиновник Минфина, а через отрицательные акцизы бюджет может вернуть нефтепереработке примерно 300 млрд руб. В итоге чистый доход бюджета от всей этой операции может составить 300 млрд руб., объясняет он настойчивость Минфина.

Братья по несчастью Белорусские НПЗ получают российскую нефть по внутренней цене, ее рост ударит и по их марже, но никакими акцизами никто ничего компенсировать им не будет. Белоруссия уже выражала свою озабоченность, знает один из собеседников «Ведомостей»: возможно, Белоруссия получит компенсацию уже в виде каких-то межгосударственных кредитов.

По оценкам аналитика Vygon Consulting Антона Рубцова, при цене нефти в $50 в 2017 г. размер «таможенной субсидии» – 1,1 трлн руб.: 660 млрд – российским НПЗ, 300 млрд – потребителям нефтепродуктов в России и 130 млрд руб. – партнерам по ЕАЭС (в основном Белоруссии; см. врез на стр. 10). В 2005–2015 гг. бюджет России недополучил около 19 трлн руб., оценивает Рубцов.

На прошлой неделе на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича представители Минфина упомянули эту идею, Дворкович отнесся к ней негативно и попросил повременить, рассказывают два участника совещания. Минэнерго также пока категорически против, знает другой федеральный чиновник. Минфин, скорее всего, представит эту идею, указывает один из собеседников «Ведомостей», – обсуждается бюджетная трехлетка, надо думать, что будет в 2018–2019 гг.

Представители Минфина и Дворковича не ответили на запрос. Все опрошенные нефтяные компании отказались от комментариев.

Масштабная реформа с обнулением пошлин обсуждалась еще в стратегии-2020. Реформа предлагалась поэтапная: сначала маневр, затем пошлина отменяется, чтобы «создать правильные ценовые ориентиры, повысить стимулы к росту энергоэффективности и повышению глубины переработки нефти». Реформа будет способствовать снижению энергоемкости российской экономики, позволит высвободить дополнительные ресурсы нефти для экспорта, пишут авторы стратегии. Система экспортных пошлин гораздо менее эффективна, чем прямое целевое субсидирование. Но рост внутренних цен на нефтепродукты может негативно отразиться на экономическом росте, привести к снижению конкурентоспособности отдельных секторов и повысить социальную напряженность, говорилось в стратегии-2020: проблему можно будет решить, включив в реформу переходный период. Однако чиновники Минфина непреклонны: время уже пришло.

За последние два года маржа переработки среднего НПЗ в России снизилась с 2500 руб. за тонну примерно до 800 руб. – из-за ухудшения ценовой конъюнктуры и налогового маневра. В следующем году отрасль может терять еще примерно по 400 руб. на тонне за счет дальнейшего сокращения таможенной субсидии, приводит данные директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

В таких условиях кардинальный пересмотр налоговых условий несет дополнительные риски дисбалансов на региональных топливных рынках, предупреждает Борисов, – возможен неконтролируемый рост цен, и особенно в случае, если компенсационные механизмы для НПЗ будут недостаточно проработаны.

Без отрицательного акциза на нефть обнуление пошлин приведет к снижению рентабельной переработки до 120 млн т и дефициту бензина более 10 млн т, оценивает Vygon Consulting. И одних отрицательных акцизов мало, нужно снизить акцизы по аналогии с налоговым маневром примерно на 1500–2000 руб. с тонны, советует Рубцов. Если компенсация будет близка к размеру «таможенной субсидии», НПЗ и потребители в среднем не проиграют, бюджет же выиграет и за счет устранения платы за дружбу с Белоруссией, заключает эксперт.