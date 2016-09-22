Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: Три медленных года

Российская экономика будет расти медленнее

Такой вывод можно сделать из очередной версии прогноза Минэкономразвития на 2016–2019 гг.
Минэкономразвития подготовило сценарии развития экономики России – все печальные
Минэкономразвития подготовило сценарии развития экономики России – все печальные
Артем Коротаев / ТАСС

«Ведомостям» удалось ознакомиться с уточненными сценариями развития российской экономики, подготовленными Минэкономразвития. Во вторник сценарии рассматривались на совещании у премьера Дмитрия Медведева.

Предыдущий такой прогноз появился в апреле, по сравнению с тем документом Минэкономразвития ухудшило большинство показателей – и на 2016 г., и на 2017–2019 гг. Исключения – рост промышленного производства и курса рубля, снижение инфляции в 2016 г. (см. таблицу).

Ниже не будет

Минэкономразвития отказалось от апрельского консервативного сценария со среднегодовой ценой нефти в $25. Консервативным теперь назван базовый вариант (основа для бюджета; нефть – $40 на трехлетку). «Куда уж консервативней?» – говорил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Более оптимистические сценарии – «базовый плюс» и целевой (среднегодовая цена нефти – $50–55).

Прогноз внесен в правительство, подтвердил представитель Минэкономразвития, но не пожелал обсуждать содержание документа.

Подходы к бюджетной политике в базовом варианте не предполагают изменений экономической модели, говорит федеральный чиновник, Минэкономразвития исходило из стабильности налоговых условий. Налоговый режим в целом в России разумный и без нужды его искажать не стоило бы, сказал и Улюкаев. Бюджет в 2016–2019 гг. при всех трех вариантах прогноза дефицитен, придется тратить резервы, занимать внутри страны и за рубежом, приватизировать. В планах Минфина на трехлетку – снижать дефицит на 1 процентный пункт в год до 1,2% в 2019 г.

Недостижимая инфляция

С 2017 г. пенсии будут индексироваться на инфляцию прошлого года. Минэкономразвития считает, что инфляция в 2016 г. будет 5,8% (апрельский прогноз – 6,5%).

В 2017 г. инфляция составит 4,9% и снизится до 4,1% к 2019 г. Таким образом, по версии Минэкономразвития, ЦБ не достигнет цели – 4%-ной инфляции к концу 2017 г.

В Центробанке и Минфине возражают. Когда применяется режим таргетирования инфляции, необходимо закладывать целевой ориентир во все варианты прогноза, говорится в отзыве ЦБ. Учитывать цель по инфляции нужно – расхождения в прогнозах правительства и Банка России снижают доверие к их политике и усложняют задачу снижения инфляционных ожиданий, пишет Минфин. («Ведомости» ознакомились с замечаниями министерства и регулятора.)

Минэкономразвития завысило темпы роста мировой экономики в среднем на 1 процентный пункт, продолжает Минфин, не так учтено замедление экономики Китая, нерешенные структурные проблемы в сырьевых экономиках и завершение восстановительной фазы цикла в США. Набор сценариев не соответствует утвержденным правительством правилам разработки прогноза, указывает также Минфин и предлагает пересчитать целевой вариант на предпосылках базового сценария и дополнить прогноз консервативным вариантом с ценой нефти $30 за баррель. В ЦБ отказались от комментариев. В Минфине не ответили на запрос «Ведомостей».

Будет медленнее

От сокращения на 0,6% ВВП в 2016 г. экономика перейдет к росту до 0,6% в 2017 г. (апрельская оценка – 0,8%) и разгонится до 2,1% к 2019 г. Прогнозный рост не превысит 2%, возражает Минфин. Инвестиции в основной капитал будут восстанавливаться более умеренными темпами, предполагает Минэкономразвития: с 0,3% в 2017 г. (после спада на 2,7% в 2016 г.) до 3% к 2019 г. Люди продолжат беднеть – реальные доходы сократятся на 5,6% в 2016 г. (Скажется отсутствие второй индексации пенсий, поясняет федеральный чиновник.) Но уже в 2017 г. возможен символический рост доходов – на 0,5%; в 2019 г. – на 1,3%. Оборот розничной торговли после сокращения на 4,6% в этом году (-2,7% – апрельский прогноз) выйдет в плюс (1,1%) в 2017 г. и вырастет на 2,5% в 2019 г.

В целевом варианте российская экономика выйдет на темпы роста не ниже среднемировых, производительность труда вырастет на 5% к 2019 г., инфляция снизится до 4% к 2018 г. и будет достигнута макроэкономическая сбалансированность. Но для этого придется нарастить инвестиционные расходы государства, в том числе за счет временного ограничения расходов на оплату труда как в бюджетном, так и в частном секторе, сдерживания роста расходов на потребление и снижения различных видов издержек для бизнеса, считают в Минэкономразвития. Опыт подсказывает, что в условиях, подобных нынешним, лучше придерживаться сдержанной оценки, возможно, чуть более осторожной, чем требуется на первый взгляд, прокомментировал на совещании Медведев.

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Улюкаев называл базовый сценарий нереалистичным: цена нефти будет выше. Лучший прогноз – текущая цена нефти, а с начала года она как раз примерно $40–41, считает директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова: «Иначе можно недобрать доходов». Главный подход для прогноза – цена нефти может быть очень волатильна, осторожна Наталия Орлова из Альфа-банка.

Правительство условилось заморозить расходы – 15,787 трлн руб. в каждый из годов трехлетки. Доходы в 2017 г. Минфин прогнозирует в 12,3 трлн руб. Чиновники стремятся уложиться в целевой дефицит в 3,2% и спорят о дополнительных мерах бюджетной консолидации. Среди них повышение акцизов и введение новых сборов, рост налоговой нагрузки на граждан и компании, дополнительные дивиденды с госкомпаний.

Спорили и во вторник, на совещании у Медведева, говорит федеральный чиновник, договориться не удалось. Запланированное на будущую неделю заседание бюджетной комиссии перенесено на октябрь, знает он.

В подготовке статьи участвовала Маргарита Папченкова

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