Переход на НДД может обернуться искусственным раздуванием издержек

Переход на налог на добавленный доход (НДД) несет громадные риски для бюджета и понизит эффективность отрасли, написал в отчете «ВТБ капитал».

По последней версии Минфина, согласованной с Минэнерго, с нефтяников будет взиматься 50% доходов от продажи нефти (НДД) за вычетом расходов на добычу и транспортировку, но не более 9520 руб. с тонны. НДПИ и экспортная пошлина остаются: при цене $50 за баррель на старом месторождении они вместе составят $17,5 (35% цены), на новом – $7 (14% цены) первые пять лет с увеличением до обычной ставки к восьмому году. Сейчас при $50 за баррель НДПИ и экспортная пошлина – 57% цены, на новых проектах – 13,2%.

Проблема не в ставках, а в самом принципе НДД – он развратит отрасль, стимулируя к росту издержек, пишет «ВТБ капитал» и в доказательство моделирует увеличение издержек на $30 при разных налоговых системах. Сейчас издержки в нефтяной отрасли в среднем $9,5 на барреле, увеличение их на 30% снизит прибыль компании на $2 за баррель и сделает проект нежизнеспособным, при НДД такое увеличение издержек почти не отразится на прибыли (см. график).

Минфин и Минэнерго считают, что против раздувания издержек работает ограничение затрат – 9520 руб. на тонне ($20 на барреле). Оно установлено, чтобы месторождения с высокими затратами могли их списывать. Но это вдвое выше средних издержек в отрасли, пишет «ВТБ капитал»: НДД позволит всей отрасли удвоить издержки, раз за них платит государство.

Очень велика вероятность искусственного раздувания издержек, беспокоится «ВТБ капитал»: могут вернуться налоговые схемы, изжитые еще в начале 2000-х гг.

К примеру, оператор месторождения отдает на аутсорсинг «дочке» какую-то услугу, и вместо 50% НДД и 20% налога на прибыль от оператора государство получит только 20% прибыли его «дочки».

Минфин не ответил на запрос «Ведомостей». Минфин считает, что может рискнуть, говорит чиновник финансового блока, нынешний уровень администрирования позволит контролировать завышение расходов.

В мировой практике эта проблема известна – она носит название gold plating, с ней борются ставками, премией к амортизации, ограничителями затрат, администрированием и т. п., говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Возврата в 1990-е гг. не будет, солидарен главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов: тогда нефтяники использовали трансфертные цены и платежи за добычу. Сейчас введен контроль за трансфертным ценообразованием, напоминает Борисов.

Заплатят люди «ВТБ капитал» критикует и другую идею Минфина – завершение налогового маневра (повышение НДПИ и соразмерное снижение пошлин) вплоть до обнуления пошлин. Маржа нефтепереработки окажется под ударом, отрицательные акцизы на нефть смогут компенсировать их, но для баланса нужно, чтобы часть повышения цены была переложена на потребителей. Однако политическая ситуация такова, что часто такое повышение невозможно, считает «ВТБ капитал». Он высчитывает падение маржи нефтепереработки российских компаний при обнулении пошлин и введении акцизов, но при условии, что эту нагрузку нельзя будет никак разделить с потребителями (см. таблицу).

НДД в других странах сопровождается множеством регулирующих актов, предупреждает «ВТБ капитал» и приводит пример: в налоговой службе Великобритании несколько сотен человек следят за применением НДД на 300 месторождениях. В России 3500 месторождений и у государства просто нет шансов справиться с потоком документов, пишет «ВТБ капитал».

НДД придуман в Англии и Норвегии, когда были перекрыты поставки нефти с Ближнего Востока. Им надо было срочно обеспечить энергобезопасность, напоминает «ВТБ капитал», и государства, по сути, взяли капитальные затраты компаний на себя, чтобы стимулировать разведку и рост добычи. В России проблемы энергетической необеспеченности нет, а увеличение добычи нефти нужно только для увеличения налогов – баррель, добытый без налогов, не имеет смысла.

Минфин и не собирается пока вводить НДД для всей отрасли, будет эксперимент, спорит чиновник финансового блока. Для нескольких пилотных старых месторождений и всех новых, где НДД заменит текущую непрозрачную систему льгот, успокаивает другой чиновник.

Льготы кажутся лучше НДД – компания будет беречь полученные доходы, а не раздувать издержки, не согласны в «ВТБ капитале».

Риски есть, признает федеральный чиновник, это видно и по опыту Норвегии (там ставка гораздо выше 50%) – постоянно возникает вопрос, как распределены издержки по группе, и понятно, что компаниям выгодно надувать издержками того субъекта, который платит НДД. Трансфертное ценообразование снижает риски, но налоговых споров будет много, уверен он.