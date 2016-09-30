Прогноз развития экономики поправят на курс и инфляцию

Минэкономразвития уточнит прогнозные показатели инфляции и курса рубля к доллару после разногласий с Минфином и ЦБ, рассказали «Ведомостям» пять федеральных чиновников.

Минфин закладывает в проект бюджета курс рубля к доллару на уровне 67,5 руб. в 2017 г., 68,7 руб. в 2018 г. и 71,1 руб. в 2019 г., рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов. Курс по прогнозу Минэкономразвития значительно крепче - 65,5 руб. за доллар, 64 руб. за доллар и 64,5 руб. за доллар соответственно. Минэкономразвития с претензиями не согласно, говорят два чиновника, но прогноз все же придется переделать.

Вообще непонятно, о чем спор, отмечает чиновник: Минэкономики и Минфин спорили о курсе в 2019 г. По 2017 г. разногласий нет, небольшие трения по 2018 г., камнем преткновения стал 2019 г., рассказывает он: цена вопроса чуть более 100 млрд руб., что не самое главное при 15-триллионном бюджете.

Также Минэкономразвития скорректирует инфляцию. Сейчас по прогнозу цены вырастут в 2017 г. на 4,9%, в 2018 г. - на 4,4% и на 4,1% в 2019 г. Таким образом, по версии Минэкономразвития, ЦБ не достигнет таргета по инфляции в 4% в 2017 г. В новом прогнозе инфляция будет как у ЦБ, знает чиновник. Когда осуществляется инфляционное таргетирование, важно, чтобы прогнозы правительства и Центробанка не расходились, иначе это плохо влияет на инфляционные ожидания, говорит другой чиновник. Целевой ориентир нужно закладывать на все варианты прогноза социально-экономического развития, говорилось в замечаниях ЦБ к документу Минэкономразвития. Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев.

В правительстве и раньше спорили из-за прогноза, но никогда не было таких разногласий, как в этом году, говорит чиновник финансово-экономического блока.