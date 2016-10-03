Кто получит деньги «Платона»

Шесть проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) из пяти регионов прошли первый этап отбора на получение денег, собранных «Платоном»

Статья опубликована в № 4173 от 03.10.2016 под заголовком: «Платон» на шестерых

Шесть проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) из пяти регионов прошли первый этап отбора на получение денег, собранных «Платоном», объявил на форуме в Сочи руководитель Росавтодора Роман Старовойт.

Борьбу продолжают Хабаровский и Пермский края, Башкирия (у нее два проекта), Самарская и Новосибирская области. На деньги от грузовиков претендуют проекты дорог и мостов длиной 248 км и стоимостью 152 млрд руб., из них из федерального бюджета – 83 млрд (см. таблицу). Дорожные фонды могут начать получать деньги на софинансирование ГЧП-проектов с I квартала 2017 г., объяснял Минтранс.

По проекту обхода Хабаровска уже проведен конкурс. Единственным участником стал консорциум «Региональная концессионная компания» (Газпромбанк – 25%, группа компаний ВИС – 75%, строительный партнер – «Сибмост»).

Всего регионы подали семь заявок, но у проекта окружной дороги вокруг Тюмени были готовы не все документы, поясняет Росавтодор. Еще раньше с дистанции сошли заявки на восточный обход Ижевска, мост в Череповце и участок трассы Сыктывкар – Нарьян-Мар.

Решение о выделении денег от «Платона» до конца года должна принять правительственная комиссия по транспорту. Проекты, которые не прошли отбор, смогут участвовать в новом отборе заявок, который завершится в апреле 2017 г., поясняет представитель Росавтодора.

Регионы, которые не получат федеральную поддержку, имеют тем не менее все шансы построить дороги, убеждена Ольга Ревзина из Herbert Smith Freehills. Можно строить за счет инвестора, а затем гарантировать ему выплаты из бюджета региона, рассказывает она, для этого регион должен просчитать эффект от новой дороги.