«Платон» продаст данные перевозчиков

Система «Платон», собирающая плату за проезд грузовиков по федеральным трассам, может оказывать и другие услуги, ее функционал используется не полностью, заявил гендиректор «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, оператор «Платона», принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест») Александр Советников во вторник на форуме «Интеллектуальные транспортные системы России». На 86% грузовиков, зарегистрированных в системе, установлены бортовые устройства, позволяющие отследить движение автомобилей (выдано 560 745 бортовых устройств). Эти данные могут быть использованы для создания дополнительного сервиса «умное страхование», рассказал Советников, со страховыми компаниям обсуждаются варианты сотрудничества.

Грузоперевозчики могли бы получать скидки при оформлении полиса каско или страховании груза в зависимости от их стиля вождения, объема и частоты перевозок, а страховые - лояльных клиентов и точно высчитанные риски, уточнил Советников. Какие именно данные будут интересны страховщикам и в каком количестве, пока обсуждается, отметил он, поэтому цену назвать отказался. Это может быть агентский процент от скидки, предоставленной страховой компанией, полагает Советников.

Данные, собранные «Платоном», действительно могут представлять большой интерес для рынка, как для страхования ответственности, так и для страхования грузов, говорит заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Это позволило бы переходить на индивидуальные тарифы, принятые в Европе и США, замечает он. Возможны два варианта предоставления данных, рассуждает Соломатин: или интеллектуальная система, позволяющая отследить бортовые устройства в реальном времени, или база данных, содержащая прошлые поездки. Интересны как данные по автомобилям, так и по конкретным водителям, а в перспективе и доступ к записям видеокамер, для разбора страховых случаев, уточняет он. Данные с камер ГИБДД предоставляются по запросу и не всегда, говорит Соломатин. Поскольку формат еще неясен, предположить цену невозможно, считает он.

Система сбора платы с тяжелых фур была запущена 15 ноября. С 1 марта тариф хотели повысить с 1,53 до 3,06 руб. за 1 км, но отложили до осени. На прошлой неделе состоялось совещание под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича, на котором обсуждался тариф, но решение пока не принято, рассказал ранее руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт. Росавтодор предлагает вернуться к прежнему тарифу (3,06 руб.), сказал Старовойт.

Система уже собрала 14,5 млрд руб. (данные оператора на 27 сентября). Первоначально планировалось, что деньги пойдут на финансирование ГЧП-проектов, но в 2016 г. 10,85 млрд руб. правительство распределило на неотложный ремонт среди регионов, где дороги особенно плохие. Сам оператор, РТИТС, получает ежегодную плату - 10,6 млрд руб.