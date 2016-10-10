Нобелевская премия по экономике вручена за теорию контрактов

Нобелевская премия за вклад в теорию контрактов вручается уже не первый раз

Британец Оливер Харт и финн Бенгт Холмстрём получили нобелевскую премию по экономике за вклад в теорию контрактов, сообщила Шведская королевская академия наук.

Теория контрактов – одна из самых молодых и быстро развивающихся отраслей экономической теории. Первые работы по ней появились в начале 1970-х гг., однако она активно изучается в университетах и уже вручались нобелевские премии в том числе за работы в этой области, отмечал в работе «Что такое теория контрактов?» Сергей Гуриев в бытность ректором Российской экономической школы (сейчас он – главный экономист Европейского банка реконструкции и развития). Сейчас «трудно найти раздел в экономике, в котором не использовались бы достижения теории контрактов», отмечал он.

Оба исследователя сейчас работают в США: Харт – в Гарвардском университете, Холмстрём – в Массачусетском технологическом институте.

Область применения Положения теории контрактов могут применяться, в частности, в следующих теориях: регулирования естественных монополий, рационирования кредита, ценовой дискриминации второй степени, страховых и финансовых контрактов, аукционов, коррупции, трудовых контрактов и внутренних рынков труда, теории фирмы и вертикальной организации и т. д. (Сергей Гуриев. «Что такое теория контрактов?»)

Шведские академики также указывают на значимость этой области, в которой Харт и Холмстрём сформировали «благодатную почву для фундаментальных научных исследований». За последние десятилетия они проанализировали множество способов применения этой теории, которая рассматривает определение параметров контракта экономическими агентами. «Их анализ оптимальных контрактных соглашений закладывает интеллектуальную основу для разработки политики и работы институтов во многих областях – от законодательства о банкротстве до политического устройства», – поясняют академики в своем заявлении.

Современная экономика скрепляется бесчисленным количеством контрактов, указали они. Разработанные Хартом и Холмстрёмом теоретические инструменты ценны для понимания как работы контрактов и институтов в реальной жизни, так и потенциальных ловушек, подстерегающих стороны, которые оформляют договорные отношения. Это отношения между акционерами и топ-менеджерами, страховыми компаниями и владельцами автомобилей либо государственным органом и его поставщиками. «Поскольку такие отношения обычно порождают конфликт интересов, контракты должны быть оформлены надлежащим образом, чтобы гарантировать, что стороны принимают взаимовыгодные решения. Лауреаты этого года разработали теорию контрактов – всеобъемлющую конструкцию для анализа многообразных аспектов контрактных схем, таких как вознаграждение для топ-менеджеров, зависящее от результатов их деятельности, франшиза и дополнительный платеж в страховании, приватизация государственных предприятий», – говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Теория контрактов базируется на основных положениях неоклассической экономики, т. е. предполагает рациональность экономических агентов и использует теорию экономического равновесия и теорию игр, отмечает Гуриев (кстати, премия за 2005 г. была вручена «за углубление понимания сути конфликта и сотрудничества путем анализа теории игр»). Но при этом она «рассматривает ситуации, когда нарушаются предположения о симметрии информации, совершенстве конкуренции и полноте контрактов и рынков, отсутствии транзакционных издержек».

Например, «принципал» (скажем, акционеры компании) не в полной мере осведомлен обо всех действиях агента (ее генерального директора). Холмстрём, разработавший принцип информативности, в конце 1970-х гг. показал, как в этом случае увязать вознаграждение агента с информацией, которую принципал получает о результатах его деятельности. В оптимальном контракте необходимо тщательно соотносить риски и стимулы. Впоследствии Холмстрём включил в свои разработки более практические факторы: например, когда работники награждаются не только деньгами, но и повышением в должности; когда агенты прикладывают значительные усилия для решения множества задач, тогда как принципал видит только часть результатов этой деятельности; когда отдельные члены команды могут получить вознаграждение не за собственные усилия, а «присоединившись» к успеху коллег.

Харт в 1980-х гг. внес «фундаментальный вклад в новое направление теории контрактов, которое рассматривает такие важные случаи, как неполные контракты», указывает академия. Поскольку в контракте нельзя оговорить все возможные события, Харт пытался определить, какая сторона контракта и в каких условиях должна принимать решения, как предоставить стимулы к выбору оптимального уровня усилий или инвестиций. Результаты его исследований применимы в следующих областях, отмечается в заявлении Нобелевского комитета: компаниям каких типов стоит объединяться; каково оптимальное соотношение долгового и акционерного финансирования; в каких случаях институты, такие как школы и тюрьмы, должны принадлежать частным, а в каких – государственным собственникам.

Лауреаты получат 8 млн шведских крон ($920 000) на двоих.