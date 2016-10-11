Около 150 млрд руб. может получить бюджет от роста собираемости налогов

Рост собираемости Минфин называет способом выравнять конкурентные условия для тех, кто налоги платит, и тех, кто от них уклоняется. В проекте «Основных направлений бюджетной политики» (ОНБП) он оценивает эффект для бюджета по нескольким направлениям: обеление алкогольного рынка, борьба с нелегальным импортом и повышение собираемости страховых взносов с зарплат. В 2016–2019 гг. государство может получить дополнительно около 150 млрд руб., рассчитывает Минфин. Это оценка за весь период, уточняет представитель Минфина. За это министерство обещает бизнесу упрощение правил работы.

На совместное администрирование ФНС и ФТС правительство возлагало большие надежды (рассматривался даже вариант слияния обеих служб). Но до сих пор эти надежды не оценивались в деньгах. В проекте ОНБП Минфин ожидает получить от объединения информационных систем двух служб около 70 млрд руб. в 2017–2018 гг. Бизнесу это слияние тоже поможет, обещает Минфин: декларации будут регистрироваться быстрее, проверки будут проводиться уже после выпуска товаров.

ФНС и ФТС уже работают вместе, уверяет федеральный чиновник. Например, налоговые инспекции могут систематизировать случаи нарушений и выносить их на обсуждение общих комиссий таможенников и налоговиков, рассказывает он. Но одна только единая система не поможет бороться с заниженной таможенной стоимостью или поддельными таможенными декларациями, предупреждает чиновник. Есть и другие способы пополнения бюджета, рассуждает он, например, введение системы маркировки шуб позволило легализовать 2/3 изделий. В апреле – мае, по данным ФТС, импорт шуб и его стоимость выросли примерно в 1,5 раза. В дальнейшем система будет распространена на лекарства.

Доходы от акцизов за счет легализации алкогольного рынка Минфин оценивает примерно в 30 млрд руб. в 2016–2017 гг. Поступления акцизов на крепкий алкоголь, снижавшиеся несколько лет, в этом году уже начали расти: в консолидированный бюджет за август 2016 г. – увеличились на 14%, а за первые восемь месяцев на 24% до 97,8 млрд руб., свидетельствуют данные Федерального казначейства. В будущем Минфин рассчитывает на введение контроля за железнодорожными перевозками этилового спирта, внедрение с 2018 г. системы ЕГАИС по всей стране, а также на распределение акциза между регионами с учетом розничных продаж алкоголя.

Сейчас бюджеты регионов получают 40% акцизов от крепкого алкоголя, федеральный – 60%. Производители распределены неравномерно, одни регионы получают по 10 000 руб. акцизов на человека, другие – по 50 руб., говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Изменение распределения акцизов стимулирует регионы бороться с нелегальным алкоголем, ожидает Минфин.

Доходы от роста собираемости акцизов могут быть и больше 30 млрд руб., оптимистичен чиновник: заводы наращивают легальное производство водки. В апреле и мае были зафиксированы рекордные темпы роста – на 30,4 и 29% соответственно, а всего за январь – август – на 7,7% по сравнению с тем же периодом 2015 г., свидетельствуют данные Росстата.

Доходы от повышения собираемости страховых взносов Минфин оценивает в 50–70 млрд руб. за 2017–2019 гг. Рынок серых зарплат, пишет он, достигает 5 трлн руб. (около четверти фонда оплаты труда, с которого платятся взносы). ФНС, которая с 2017 г. будет собирать взносы, проверяет жестче, чем ПФР, считает чиновник. Информационные ресурсы внебюджетных фондов и ФНС будут объединены, указывает Минфин. Сейчас идет проверка сведений в базах ПФР и ФСС, рассказывает чиновник, затем ФНС проверит накопленную задолженность по взносам в ПФР и начнет ее взыскивать. За 2010–2015 гг. она выросла до 192 млрд руб.

Планы Минфина выглядят реалистично, говорит Александра Суслина из Экономической экспертной группы, но рассчитывать на администрирование как на стабильный и серьезный источник доходов не стоит. Этот ресурс ограничен, согласен чиновник, и будет снижаться по мере улучшения администрирования. Важно не перегнуть палку, предупреждает Суслина: если в результате ужесточения администрирования нагрузка вырастет и на легальный бизнес, то он начнет уходить в тень. Юристы уже отмечают ужесточение практики. Несмотря на улучшение администрирования, наблюдается сращивание судебной системы и налоговиков, говорит управляющий партнер «Пепеляев групп» Сергей Пепеляев: суды встают на сторону бюджета в тех делах, где раньше были на стороне налогоплательщика. ФНС выиграла судебные дела по «80% оспариваемых сумм» в январе – сентябре, заявил в понедельник руководитель ФНС Михаил Мишустин. Но и самих дел по спорам с бизнесом стало на 20% меньше, указал он.