Кандидаты Трамп и Клинтон предлагают противоположные налоговые меры. Особенно это проявляется в налогах на богатых

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон совершенно по-разному представляют себе, каким должно быть налоговое законодательство страны. Если Клинтон хочет взимать больше налогов с 1% наиболее богатых американцев, то Трамп, наоборот, – дать им налоговые льготы, выявило исследование Tax Policy Center, созданного Urban Institute и Brookings Institution. «Сложно представить два более различающихся подхода», – утверждает Леонард Бурман, директор Tax Policy Center.

Реализация плана Трампа привела бы к снижению налоговых поступлений за 10 лет на $6,2 трлн (15% прогнозируемых доходов бюджета). Примерно половина этой суммы пришлась бы на налоги 1% наиболее богатых домохозяйств. По оценкам Tax Policy Center, их налоги сократились бы в среднем на $214 690 в 2017 г., благодаря чему доход после налогов вырос бы на 13,5%. Средний класс тоже стал бы платить меньше налогов, хотя его выгода не была бы столь значительной.

При Клинтон налоговые поступления, наоборот, могут вырасти на $1,4 трлн, и в основном за счет богатых: 1% самых состоятельных домохозяйств в 2017 г. заплатили бы в среднем на $117 760 больше, что снизило бы их доход на 7,4%. Налоги стали бы выше в основном для 20% наиболее обеспеченных американцев с годовым доходом более $143 000. Большинство наименее обеспеченных американцев стали бы платить немного меньше.

Ставки за налоги Штаб Трампа утверждает, что его план ускорит экономический рост. Но Бурман отмечает, что возникший в результате бюджетный дефицит приведет к повышению процентных ставок: «В конечном счете рост процентных ставок нивелирует эффект от снижения налогов, поэтому в долгосрочной перспективе это ухудшит экономическую ситуацию».

Предложения Трампа сократили бы налоговые поступления на 2,6% ВВП. При Трампе богатые платили бы 25% от общей суммы федеральных налогов. Клинтон же увеличила бы налоги на 0,6% ВВП, 31,5% всех федеральных налогов платили бы богатые.

Исследование не включает запланированные кандидатами госрасходы или прогнозы того, как повлияют на налоговые поступления изменения в экономике, вызванные их планами. Но Бурман заявил, что центр работает над дальнейшими исследованиями.

Штаб Трампа настаивает, что при его плане никто не стал бы платить больше налогов, и назвал исследование «нечестным». По словам Стивена Миллера, политического советника кандидата, центр не смоделировал реальный план. Оценки экономистов центра основаны на том, что они смогли понять из плана Трампа, утверждает Бурман.

Трамп предлагает снизить предельные ставки, отменить налог на наследство, позволить родителям вычитать затраты по уходу за детьми. Но из-за предлагаемых им изменений многие семьи, в том числе родители-одиночки, зарабатывающие $20 000–200 000 в год, стали бы платить больше налогов, отмечает Tax Policy Center.

Старший политический советник Клинтон Джейкоб Лейбенлюфт назвал план Трампа наиболее экстремальной формой того варианта экономики, при котором бедные постепенно извлекают выгоду из роста благосостояния богатых: «Предоставление значительных льгот богатейшим американцам увеличит госдолг более чем на $20 трлн за следующие 20 лет. Фактически доклад показывает, что Трамп предоставит 1% наиболее богатых столько же налоговых льгот, сколько всем остальным, даже за счет повышения налогов для миллионов работающих семей с детьми».

Перевел Алексей Невельский