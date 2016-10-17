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Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: Локализация не работает

Иностранные инвесторы расскажут Медведеву, на каких условиях хотят работать в России

Для импортозамещения им нужно эффективное регулирование и рынок поставщиков
Премьеру Дмитрию Медведеву покажут проблемы иностранцев
Премьеру Дмитрию Медведеву покажут проблемы иностранцев
Maxim Shemetov / REUTERS

В понедельник премьер Дмитрий Медведев проведет ежегодное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). В этом году участников заседания стало больше, говорит управляющий партнер EY по России Александр Ивлев: участие подтвердили около 40 глобальных руководителей международных компаний (33 в 2015 г.). Бизнес приехал за определенностью и стабильностью, говорят опрошенные «Ведомостями» сотрудники международных компаний: главная задача – закрепить правила игры и доступа на рынок. Инвесторам нужны четкие и ясные правила, согласен Ивлев.

В проекте коммюнике («Ведомости» ознакомились с его копией) бизнес просит в числе прочего улучшить систему импортозамещения, на которое правительство сделало ставку в борьбе с кризисом. Иностранный бизнес заинтересован в импортозамещении, но мешает регулирование, говорит сотрудник иностранной компании, знакомый с докладом КСИИ.

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Претензий много. Например, правительство ввело правило «третий лишний»: иностранный поставщик не допускается к конкурсу, если заявки подали хотя бы две компании из стран Евразийского экономического союза. Но доступ к госзаказу все равно будет ограничен для части производителей, которые уже запустили локализацию. Например, закупать импортные лекарства, упакованные в России, можно было только до конца 2015 г., вспоминает топ-менеджер международной компании: дополнительных критериев локализации после 2015 г. не появилось и производители, уже вложившие средства, рискуют лишиться доступа к заказам. Это лишает локализацию смысла, жалуется он.

В пищевой промышленности система стимулирования инвестиций в локализацию почти не работает, говорит член КСИИ. Преференции распространяются на отдельные виды товаров, рассказывает он, в основном машиностроение, но не на сырье или ингредиенты. Чтобы соответствовать критериям локализации, необходимо закупать российское сырье, но найти его часто не удается: иногда предлагают купить переупакованные китайские, европейские продукты, рассказывает сотрудник международного производителя товаров массового спроса.

Старые проблемы

Рабочие группы КСИИ, как и в прошлые годы, составили рекомендации по 11 темам – от таможенного администрирования до энергоэффективности и развития Сибири и Дальнего Востока. Например, они просят смягчить нормативы для сточных вод предприятий и доработать систему утилизации отходов.

Многие виды сырья и упаковочных материалов приходится напрямую закупать в Европе, отмечает вице-президент по устойчивому развитию бизнеса Unilever Ирина Бахтина, хотя компаниям выгодно местное сырье, чтобы уходить от курсовой зависимости. Проблема с сельскохозяйственным сырьем решается, но постепенно, продолжает она.

Члены КСИИ предлагают при разработке показателей локализации учитывать, что не всегда есть возможность производить сырье в России, рассказывает член совета, знакомый с предложениями КСИИ.

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Мешают локализации и слишком сложные таможенные процедуры, отмечает член совета, особенно при переработке. Этот механизм позволяет компании избежать высоких импортных пошлин. Но перечень товаров, которые можно перерабатывать, ограничен, а подтвердить страну происхождения после переработки трудно. На идентификацию иностранных товаров в продуктах переработки уходит от нескольких дней до месяца, говорит сотрудник международной компании.

Локализации мешает не только регулирование, но и особенности рынка. Решения российские компании принимают непоследовательно и непрозрачно, согласование растягивается на месяцы и даже отвечать за решения некому, жалуется топ-менеджер иностранной компании. Компании нацелены на краткосрочный результат, подтверждает руководитель российской «дочки» крупного международного холдинга, хотя иностранцы уже привыкли.

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Российские поставщики не хотят подстраиваться под требования покупателей, сетует менеджер производителя массовых товаров, большинству иностранных компаний нужна готовая продукция: «Не просто петрушка, а порезанная и засушенная по стандартам качества продукции». Но многим поставщикам не хочется выходить из комфортного круга покупателей. Крупные компании не заинтересованы подстраиваться под критерии иностранного бизнеса, подтверждает член КСИИ, а найти других трудно.

Опрошенные члены КСИИ рассчитывают, что совет поможет им. КСИИ – это возможность представить свои варианты решения проблем, поделиться опытом, отмечает Бахтина. Но о многих проблемах члены КСИИ говорят уже по многу лет (см. врез). Они остаются без ответа, что только усиливает неопределенность, считает бывший замминистра экономического развития Сергей Беляков, отвечавший за работу с инвесторами: у иностранного бизнеса формируется ощущение, что к нему не прислушиваются.

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