За налоговые долги придется доплатить

Увеличить пени за неуплату налогов и сборов с 1/300 до 1/180 ставки рефинансирования Минфин предлагал в проекте Основных направлений налоговой политики (ОННП). Из-за низких пеней неуплата налогов стала особым видом кредитования за счет бюджета, жаловался еще в 2015 г. министр финансов Антон Силуанов: дешевле платить пеню бюджету, чем проценты банкам. Тогда ставка рефинансирования была 8,25%, сейчас она приравнена к ключевой и составляет 10%.

Председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров идею поддержал, но повышать пени предложил не для всех: «Давайте <...> установим прогрессивную шкалу пеней – если ты не заплатил в течение какого-то времени, она начинает резко возрастать». Правительство согласилось («Ведомости» ознакомились с копией законопроекта, внесенного правительством на комиссию по законопроектной деятельности). При просрочке до 30 дней ставка пени останется прежней – 1/300 ключевой ставки ЦБ за день просрочки. Затем она вырастет для бизнеса даже больше, чем предлагал Минфин, – до 1/150 ставки ЦБ. Для людей пеня останется прежней. Комиссия предложение одобрила, рассказали федеральный чиновник и два участника совещания. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей». Такой подход защитит тех, кто не смог сразу расплатиться, указывали участники парламентских слушаний в рекомендациях к ОННП.

При текущей ключевой ставке пени все еще дешевле кредита банков, говорит управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, – 12,17% против 15,8% по рублевым кредитам до года с учетом малого и среднего бизнеса (данные ЦБ на июль без учета Сбербанка). При повышении пени до 1/150 за налоговую просрочку придется платить 24,3% годовых, продолжает он, такое серьезное повышение превращает пени в наказание, хотя их изначальная функция – только компенсировать потери.

Закрепить старое Законопроект закрепляет в основном принятые решения: ограничить перенос убытков – не больше 30% от налогооблагаемой прибыли без учета прошлых убытков, также до 30% ограничить убыток консолидированных групп налогоплательщиков, который можно учесть, увеличить на три года федеральную долю налога на прибыль с 2 до 3 п. п. из 20%.

Для среднего и крупного бизнеса повышение пени – не самая большая проблема, говорит сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, зато на малый и микробизнес нагрузка может вырасти существенно. Хотя возможность платить по прежней ставке 30 дней – положительный шаг, заключает он. Вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин надеется, что налоговики при повышенных пенях будут реже арестовывать счета. Финансовое положение компании может резко измениться, продолжает он, у многих рентабельность сильно упала и компаний, которые не могут расплатиться с бюджетом, стало больше. Особенно в строительном и розничном секторах, рассказывает Корочкин: часто заказчик не платит.

Ситуация меняется и вслед за ключевой будут снижаться ставки банков, поэтому повышение пеней действительно может сделать невыгодным кредитование за счет бюджета, отмечал президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. Спрогнозировать дополнительные доходы бюджета от увеличения пеней из-за безнадежной задолженности сложно, отмечает Александра Суслина из Экономической экспертной группы.

По данным ФНС на 1 августа, из 258,1 млрд руб. долга по налоговым пеням невозможно взыскать 1,8 млрд (см. график), весь долг – 991,6 млрд. По данным Росстата, хуже всего компании платили НДС (45% долгов) и налог на прибыль (14,4%). На компании приходится около 85% задолженности, говорит сотрудник налоговых органов, но часть из них – фирмы-однодневки и банкроты. Задолженность, с которой можно работать, – около 350–400 млрд руб.

Суслина считает прогрессивную шкалу правильным решением, фронтальное повышение ставки ударило бы по компаниям, которые опоздали с уплатой налогов – может быть, впервые – из-за тяжелой ситуации. Но срок в 30 дней слишком маленький, говорит юрист международной компании. Должна быть возможность уменьшить пеню по решению суда, полагает руководитель практики по разрешению налоговых споров «ФБК-права» Галина Акчурина. Справедливо было бы поднять пени и для государства, когда оно опаздывает с возвратом переплаченных налогов, замечает Костальгин. Но таких поправок правительство не предлагает.