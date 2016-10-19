ФАС обнаружила срыв гособоронзаказа на 150 млрд рублей

По результатам проверки ФАС возбудила более 20 дел об административных правонарушениях в отношении руководящих лиц «Спецстройинжиниринга», причастных к срыву гособоронзаказа

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обнаружила срыв выполнения гособоронзаказа на сумму более чем 150 млрд руб. Нарушения были выявлены в результате плановой выездной проверки ФГУП «Спецстройинжиниринг», подконтрольного Спецстрою России. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

ФАС проводила проверку на предмет соблюдения требований законодательства в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ). Как уточняет в пресс-релизе ведомство, «Спецстройинжиниринг» на сегодняшний день является единственным исполнителем проектно-изыскательских работ, работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов специального назначения Минобороны России.

ФАС также выявила в ходе проверки, что ФГУП организовывал работу таким образом, что госконтракты фактически доставались организациям, подконтрольным Спецстрою и другим коммерческим компаниям.

«В результате отсутствия должного контроля за действиями своих субподрядчиков «Спецстройинжиниринг» сорвал сроки выполнения работ по госконтрактам на общую сумму более 150 млрд руб.», - заявили в ФАС.

Ведомство пришло к выводу, что «Спецстройинжиниринг» не проводил претензионную работу в отношении привлекаемых субподрядчиков. «Размер выявленной неустойки, не истребованной у субподрядчиков, составил более 10 млрд руб.», - отметили в ФАС.

«ФАС продолжает работу по контролю за соблюдением условий госконтрактов в сфере строительства и выявлению злоупотреблений положением единственного исполнителя в этой сфере», - заявил начальник Управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ Илья Гришин.

По результатам проверки ФАС возбудила более 20 дел об административных правонарушениях в отношении руководящих лиц «Спецстройинжиниринга», причастных к срыву гособоронзаказа. Результаты проверки направлены в Генпрокуратуру и ФСБ России.

14 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что главное контрольное управление президента начало проверку деятельности Спецстроя России. Проверка проводится для выяснения финансового состояния подведомственных агентству организаций. Также управление оценит эффективность расходования госсредств. От результатов проверки будет зависеть дальнейшая деятельность Спецстроя.

«Аудиторам предстоит оценить эффективность расходования агентством бюджетных средств, выделенных как в рамках государственного оборонного заказа, так и в других проектах — вроде строительства космодрома Восточный», - говорил источник газеты. Причиной проверки стал неудовлетворительный отчет о работе и состоянии Спецстроя. Этот отчет дошел в итоге до президента Владимира Путина.