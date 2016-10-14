Спецстрой почти в два раза сократит число подведомственных предприятий

Спецстрой в процессе реформирования планирует сократить количество подведомственных организаций с 18 до 10, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в Спецстрое, процедура сокращения направлена на повышение эффективности «использования собственных сил и имущественного комплекса». Предприятия Спецстроя откажутся от инжиниринговых функций и многоуровневой системы субподряда.

«Идет процесс создания четырех предприятий специального строительства по военным округам и предприятия специального строительства по Северному флоту», - добавили в ведомстве.

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