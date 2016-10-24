Специалисты по партнерству с государством заработают по профстандарту

Выиграют регионы, у которых нет денег на дорогих консультантов

Статья опубликована в № 4188 от 24.10.2016 под заголовком: Партнеры по стандарту

Создать профессиональный и образовательный стандарт специалиста по государственно-частному партнерству (ГЧП) поручал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Оба проекта Минэкономразвития должно до конца года передать на утверждение соответственно в Минтруд и Минобрнауки, уточняет представитель Минэкономразвития.

За разработку стандартов государство заплатит 1 млн руб. компании «ЮФК-консалтинг» (данные с zakupki.gov.ru). В Минэкономразвития результаты должны поступить 15 ноября. Проекты подготовлены, передал через представителя руководитель проектов «ЮФК-консалтинга» Данила Шевцов. В профстандарте будут требования, например, к функциям и опыту специалистов, в образовательном – предложен профиль «Управление проектами ГЧП» в направлении «менеджмент».

В России запущено (т. е. прошло конкурсную процедуру) 1580 проектов, сообщил исполнительный директор Центра развития ГЧП Максим Ткаченко. На стадии подачи заявок еще более 600 проектов. Абсолютное большинство из свежих проектов муниципальные в сфере ЖКХ – 247, региональных всего 16.

Государство представляет в этих проектах около 2000 специалистов, подсчитали в Центре развития ГЧП. Из них около 300 прошли лицензированные программы обучения.

В регионах мало специалистов по ГЧП, а привлекать консультантов часто слишком дорого, поэтому власти могут оказаться в проигрышной ситуации, например, когда банки навязывают им невыгодные условия финансирования, говорит юрист Herbert Smith Freehills Яна Иванова, а инвесторы ради контракта могут идти на сомнительное с точки зрения эффективности проекта снижение цены. Профстандарт и обучение помогут вырастить специалистов, которые за относительно небольшие деньги профессионально представляли бы государство, считает она.

Стандарт нужно дополнить техническими компетенциями, считает старший менеджер EY Сергей Лузан: сейчас в нем рекомендации только для финансиста, юриста и управленца, хотя не менее важны строительные и операционные риски. Рынку не хватает максимально прикладных рекомендаций, говорит Лузан, например, в Великобритании такой стандарт содержит возможные детальные формулировки соглашений.

Под каждый профстандарт будет формироваться центр независимой оценки квалификации специалиста по ГЧП, утоняет Ткаченко. Стандарты не будут обязательными, говорит представитель Минэкономразвития. Иначе появится дополнительный барьер, рассуждает консультант по ГЧП: стандарт разрабатывается на 3–5 лет и может быстро устареть.