Облигации Венесуэлы привлекательны для инвесторов, несмотря на угрозу дефолта

Население Венесуэлы страдает от голода, в стране стремительно растет детская смертность, а инфляция – 500%. Но ее суверенные облигации показывают лучший результат среди развивающихся рынков в 2016 г., обеспечив инвесторам доходность в 46%, пишет WSJ.

К концу 2017 г. Венесуэла должна выплатить $15 млрд по облигациям. Ее валютные резервы – около $12 млрд. В обращении находится гособлигаций примерно на $65 млрд.

Часть инвесторов вкладывают в облигации Венесуэлы миллиарды из-за высокой доходности, другие, напротив, избегают ее бумаг из-за высокого риска дефолта. Например, Fidelity Investments владеет не менее $1,8 млрд облигаций Венесуэлы и госкомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), пишет WSJ со ссылкой на данные Morningstar Inc. В 2016 г. фонд заработал на них около 16,7% – на 3 п. п. больше, чем сопоставимые инвестиционные фонды. T. Rowe Price Group Inc. вложила $6,2 млрд, заработав 17,6%. А управляющий Franklin Templeton’s Майкл Хасенстаб еще в 2014 г. избавился от облигаций страны на $42 млрд, заработав только 1,89%.

На прошлой неделе PDVSA обратилась к владельцам своих краткосрочных облигаций с просьбой обменять их на обязательства с погашением в 2020 г. Убедить не удалось даже половину держателей облигаций. А в четверг PDVSA обратилась в верховный суд за разъяснениями, может ли компания выплатить более $3,2 млрд держателям облигаций не в долларах, а в боливарах.

«Для нас это загадка, как и почему они [Венесуэла] обслуживают свой внешний долг», – говорит Хасенстаб (цитата по WSJ). Другие инвесторы надеются, что правительство продолжит платить по долгам из-за риска ареста зарубежных активов. «Цена дефолта будет гораздо выше любых преимуществ от него», – говорит Джеймс Крэйг из Stone Harbor Investment (цитата по Bloomberg).