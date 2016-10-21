Референдума об отставке президента Венесуэлы скорее всего не будет

Национальный избирательный совет Венесуэлы приостановил подготовку к сбору подписей за проведение референдума об отставке президента страны Николаса Мадуро, который должен был состояться на следующей неделе. Совет объявил об этом решении в четверг вечером после того, как несколько региональных судов вынесли постановления о нарушениях, допущенных оппозицией в ходе первого этапа кампании, сообщает The Wall Street Journal.

Оппозиция, получившая на парламентских выборах в январе подавляющее большинство в однопалатной Национальной ассамблее, уже собрала огромное количество подписей за референдум об отставке Мадуро. Их количество превышало необходимый минимум почти в 10 раз. Однако укомплектованный сторонниками Мадуро избирательный совет, утверждают представители оппозиционных партий, мешал проведению предусмотренного конституцией референдума, на каждой стадии его подготовки. Он затягивал процесс, предъявляя новые требования, которые не соответствуют избирательному законодательству. 1 сентября в Каракасе прошел митинг за отставку президента: люди приезжали со всей страны, по оценке оппозиции, в шествии приняли участие до 1 млн человек.

После этого избирательный совет объявил, что референдум будет проведен в первые три месяца 2017 г., если за три дня с 26 октября его сторонники смогут собрать 20% подписей всех избирателей в каждом штате. Хотя оппозиция назвала требования неконституционными, она готовилась их выполнить. Несмотря даже на то, что основная цель – добиться полной смены социалистического руководства страны – становилась все менее достижимой. Если бы референдум состоялся до 10 января 2017 г. и граждане выступили за отставку президента, в стране должны были бы пройти новые выборы. Но если бы Мадуро отправили в отставку после 10 января, его обязанности до конца срока в 2019 г. должен был бы исполнять вице-президент.

Petroleos de Venezuela грозит дефолтом В Верховный суд Венесуэлы подан запрос с просьбой вынести решение о том, может ли нефтяная государственная компания PDVSA выплатить долг по долларовым облигациям в местной валюте. Об этом 20 октября сообщило местное информагентство El Estímulo, приложив факсимиле запроса; однако пока даже неясно, кто его автор. 28 октября компания должна заплатить более $1 млрд, а 2 ноября – $2,2 млрд, сообщает Financial Times. Выплата долга в боливарах будет квалифицирована как обмен проблемного долга и приравнена к дефолту, сказал FT Лукас Аристизабаль, аналитик по PDVSA в агентстве Fitch Ratings. Это приведет в действие ковенанты, требующие досрочного погашения других долгов, а кредиторы получат право предъявлять требования к имуществу PDVSA, включая поставки ее нефти. Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино назвал в твиттере сообщение El Estímulo «саботажем» со стороны политической оппозиции. Ранее PDVSA попросила держателей облигаций согласиться на обмен облигаций на $5,325 млрд с погашением в 2017 г. на бумаги с более отдаленной датой. Они должны дать согласие до 17.00 по времени восточного побережья 21 октября (01.00 22 октября мск), в противном случае компания пригрозила дефолтом.

По данным Datanálisis, отставку Мадуро поддерживают около 90% венесуэльцев. Опросы общественного мнения также показывали, что оппозиция не только легко выиграет референдум, но и может получить большинство руководящих постов в регионах на выборах, которые должны были пройти в декабре, отмечает WSJ. Однако несколько дней назад избирательный совет перенес их на следующий год.

Между тем, четыре лояльных Мадуро губернатора, не представив никаких доказательств, пожаловались в местные суды на то, что на первоначальном этапе сбора подписей оппозиционеры подделали несколько тысяч из них. В качестве обеспечительной меры губернаторы потребовали остановить подготовку к трехдневному сбору подписей 26 октября. И суды тут же вынесли решения в их пользу, а избирательный совет на этом основании – свой вердикт.

Специалист по конституционному праву Хосе Висенте Аро назвал решения региональных судов противоречащими конституции: это уголовные суды, избирательный процесс не входит в их юрисдикцию. Кроме того, они обнародовали свои вердикты всего лишь через несколько часов после подачи жалоб.

Оппозиционная партия Народная воля назвала действия избирательного совета демонстрацией страха режима перед потерей власти и призвала граждан Венесуэлы выйти на улицы и добиваться проведения референдума.

На фоне разворачивающегося в Венесуэле экономического кризиса, сопровождающегося гиперинфляцией и повсеместным дефицитом лекарств и продуктов питания, правительство Мадуро концентрирует власть в своих руках. При поддержке Верховного суда ему удалось лишить всех полномочий Национальную ассамблею. На прошлой неделе, впервые с 1860-х гг., президент единолично принял закон о бюджете без обсуждения его в парламенте.

Между тем, тяжелый экономический кризис затронул все сферы жизни в Венесуэле. Государственная нефтяная компания PDVSA балансирует на грани дефолта (см. врез). Практически полностью разрушена система здравоохранения, которая еще несколько лет назад считалась одной из лучших в Латинской Америке – высокие цены на нефть позволяли социалистическому правительству поддерживать высокий уровень социальных расходов. Теперь же отсутствие лекарств, медицинской техники, постоянные отключения электричества ведут к быстрому росту заболеваемости и смертности. Так, за первые пять месяцев 2016 г. (это последние из доступных данных, поскольку правительство в последние два года перестало публиковать почти всю статистику) в Венесуэле умерло 4074 младенца в возрасте до одного года. Это на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2015 г., и более чем на 50% – чем за тот же период в 2012 г., сообщает WSJ.

Ранее в этом году врачи Университетского госпиталя в г. Кумана на востоке страны приняли одновременно двух недоношенных детей. Но наличие всего одного работающего инкубатора поставило их перед немыслимым выбором. В итоге они поместили в инкубатор более сильного младенца, второй умер через несколько дней, пишет WSJ. «Думаю, это очень серьезная социальная проблема, правительство уже не выполняет свои базовые функции», – сказала газете Джанет Керри, экономист и эксперт по младенческой смертности из Принстонского университета.

Уровень смертности в течение первого года жизни, по последним данным госстатистики, составляет в Венесуэле 18,6 на 1000 выживших младенцев. Это выше, чем даже в Сирии, где уже не первый год идет война: там, по данным ЮНИСЕФ, этот показатель равен 15,4.