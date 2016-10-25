Экономика остановила двухлетнее падение

Спад экономики, продолжавшийся восемь кварталов подряд, с середины 2014 г., завершен, зафиксировали экономисты Внешэкономбанка (ВЭБа). За это время экономика, по их оценкам, сократилась на 5%. В III квартале 2016 г. ВВП в сравнении с предыдущим кварталом впервые за два года вырос – на 0,1%, говорится в мониторинге ВЭБа.

В сравнении с тем же периодом прошлого года ВВП продолжает сжиматься, но замедляющимся темпом. По оценке ВЭБа, к июлю - сентябрю прошлого года ВВП в III квартале сократился на 0,5% после снижения на 0,6% во II квартале и на 1,2% в I квартале.

Такая же оценка – у Минэкономразвития: как сообщил замминистра Алексей Ведев, спад ВВП в III квартале в годовом сравнении замедлился до 0,5% (цитата по «Интерфаксу»). За январь - сентябрь экономика сократилась на 0,7%, тогда как за первое полугодие – на 0,9% (все – к аналогичному периоду прошлого года).

Главным фактором, остановившим падение, стал потребительский спрос, приводит ВЭБ комментарий главного экономиста Андрея Клепача. С июля возобновился рост розничных продаж (помесячно, с очисткой от влияния сезонности), с августа – реальных зарплат и, наконец, с сентября – реальных доходов. Однако говорить о том, что вслед за прекращением спада экономики последует начало роста, рано, считает Клепач: росту не на что опереться.

Восстановление потребительского спроса в большей степени было направлено на импорт, который в III квартале существенно возрос, а промышленное производство, включая работающих в основном на внутренний рынок пищевую и легкую промышленность, напротив, ускорило падение, отмечает Клепач. Впрочем, восстановление спроса может оказаться недолгим: и бюджетная, и денежная политика в ближайшее время будут направлены на сдерживание потребительских расходов, отмечает он.

Первые данные за сентябрь уже разочаровали: вклад сельского хозяйства сократился из-за плохой погоды, усилился спад инвестиционной активности, снизилось кредитование предприятий, перечисляет Клепач. Так что экономика в сентябре снова сократилась после роста в августе. И в целом продолжает балансировать на близкой к нулю траектории, заключает он.

По оценке ВЭБа, ВВП в 2016 г. сократится на 0,6-0,7%, затем оживление экономики в 2017-2019 гг. позволит компенсировать кризисный спад. Такой же прогноз у Минэкономразвития. Оно ожидает, что по итогам 2016 г. ВВП сократится на 0,6%. С учетом спада на 3,7% годом ранее к началу 2017 г. экономика останется на 4,3% ниже уровня 2014 г., на который вернется к началу 2020 г.

Вместе с ростом цены нефти в 2020 г. темп экономики может повыситься до 2,5% (с 1,3% в среднем за 2017-2019 гг.), ожидает ВЭБ. Такой вариант означает отставание от темпов роста мировой экономики и, следовательно, ослабление экономических позиций России в мире, говорится в прогнозе ВЭБа. Возможность ускорения роста до 3-4%, т. е. выше среднемировых темпов, есть, убежден Клепач: в среднесрочном периоде – за счет смягчения денежной и бюджетной политики, в долгосрочном – за счет структурных и институциональных преобразований.