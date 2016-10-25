Россия одновременно поднялась и упала до 40-го места в рейтинге Doing Business

При первом взгляде на рейтинг Doinig Business – 2017 Россия в нем поднялась, и сразу на 11 ступеней - с 51-го на рекордное 40-е место среди 190 стран. Правда, согласно пересчету по новой методике, прошлогодний результат был гораздо лучше – 36-е место, а значит, страна не поднялась, а даже упала на четыре позиции.

Помимо итогового балла, полученного как среднее арифметическое суммы оценок по 10 критериям, теперь на место в рейтинге влияет и то, насколько активно страна проводит реформы. Также расширена оценка двух из 10 основных критериев. Индикатор «уплата налогов» теперь учитывает возмещение НДС и корректировку неправильно рассчитанных налоговых деклараций по налогу на прибыль - когда компания обнаружила ошибку и добровольно уведомила об этом налоговиков. В 74 странах даже после немедленного уведомления об ошибке налоговики проведут повторную проверку, в 38 странах только запросят уточненную декларацию, а в странах ОЭСР – просто поправят данные. Также при расчете оценки за «исполнение контрактов» теперь учитываются доступ и прозрачность госзаказа, конкурсное обеспечение, задержки в оплате заказа, доступ малого и среднего бизнеса к госзакупкам, а также процедура обжалования результатов конкурса.

Почему не выросли

Подняться выше в рейтинге России помешало число проведенных реформ.

Всего за 2015–2016 гг. 137 стран провели 283 реформы в сфере регулирования – на 20% больше, чем за 2014-2015 гг. Выросло число стран, которые провели хотя бы одну реформу, – со 122 до 137. В их числе и Россия: в новом рейтинге исследователи обнаружили всего одну положительную реформу – упрощение процедуры получения разрешения на строительство. Теперь при строительстве забора на стройплощадке не нужно получать разрешение. «В этом году акцент был сделан не на дорожных картах, а на правоприменении, и в диалоге со Всемирным банком мы об этом говорили, что и отразилось в рейтинге», – объясняет замминистра экономического развития Станислав Воскресенский.

Многие реформы Всемирный банк решил посчитать задним числом, увеличив позицию России в рейтинге в прошлом году, объясняет другой федеральный чиновник. Почему снизились к год к году, до конца непонятно, говорит он, но главное, что поднялись с 51-го до 40-го места за счет правоприменения. Год назад Россия входила в первую пятерку стран по числу реформ, проведя их в пяти из 10 оцениваемых сфер.

Из-за этого место страны в рейтинге ухудшилось, объясняет его соавтор Валентина Салтане, другие страны за это время провели реформ больше – по сравнению с ними Россия, естественно, съехала вниз. Например, Казахстан за 2016 г. провел семь реформ по упрощению ведения бизнеса (страна поднялась с 41-го на 35-е место). Наибольший прогресс у России – в упрощении международной торговли (документация на экспорт и импорт), здесь перемахнули сразу 30 ступеней, поднявшись до 140-го места.

Как и в 2016 г., авторы рейтинга оценивают процедуру растаможивания: как используются электронные системы, как долго груз находится на границе, сколько стоит оформление документов. Всемирному банку понравилось, в каком направлении движется таможенное регулирование, объясняет федеральный чиновник. Выросли за счет электронного декларирования, оптимизации процедур на местах, чтобы издержки для перемещения контейнеров стали ниже, перечисляет он. Спустя год таможенный контроль для российских экспортеров сильно подешевел – с $1125 до $765, указывают авторы рейтинга, импортеры платят по-прежнему $1125. В пять раз меньше средств и в два раза меньше времени экспортеры тратят и на проверку документов – $92 и чуть больше суток соответственно. Для импортеров сроки остались прежними, но снизилась стоимость проверки – с $500 до $152.

Изменения произошли не за счет каких-то реформ, говорит чиновник, а управленческих решений. «Пока это только начало, и в следующем году ждем сильный скачок в рейтинге по этому направлению», – обещает он. Сильные стороны России прежние – простота регистрации собственности (9-е место) и бизнеса (26-е). По другому традиционно сильному показателю – обеспечение исполнения контрактов – положение в рейтинге ухудшилось: Россия опустилась на семь позиций до 12-го места. Введение досудебного регулирования затянуло процедуру обжалования тендеров, объясняет Салтане. Теперь на разбирательства компании тратят на 30 дней больше – в среднем 337 дней.

Ненадежный рейтинг

Конкретные места в рейтинге не совсем надежные показатели, считает налоговый консультант крупной компании. Например, при расчете баллов по декларациям по налогу на прибыль авторы приводят пример неправильно рассчитанной амортизации, рассказывает он, но в России это мало кто делает. Например, из-за необходимости повысить позиции России в разделе «Доступ к кредитам» Минфин чуть не обязал кредиторов доходы, полученные от заложенного имущества, автоматически включать в залог. Многие предприниматели и даже банки предупреждали тогда, что мера сильно затруднит кредитование.

Даже ликвидация всех административных барьеров не решает фундаментальных проблем инвестиционного климата, говорит руководитель Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова: отдельные изменения законов не влияют на независимость судов, перестройку отношений бизнеса и правоохранительных органов – этого недостаточно для здорового экономического роста. А вместо ожидаемых реформ часто бизнес сталкивается с ухудшением и без того неблагоприятного делового климата, считает она, а также с усилением участия государства в экономике. Зарегистрировать компанию, может быть, и проще, но дальше ее ждут бесконечные проверки, часто по одним и тем же претензиям, пробюджетные суды и риск уголовной ответственности, согласен юрист крупной международной компании.

Инвесторы все равно ориентируются на рейтинг, хоть он и отражает только сам процесс ведения малого и среднего бизнеса, признает Салтане.

Большинство инвесторов при принятии решений об инвестициях смотрят не на положение в рейтинге, а на потенциальную доходность вложений, отмечал партнер Goltsblat BLP Олег Хохлов. Но рейтинг нельзя рассматривать только с точки зрения России, говорит бывший замминистра экономического развития Сергей Беляков: в других странах рейтинг может отражать реальные улучшения. Кроме того, на него обращают внимание чиновники, а значит, это мотивирует правительство применять системные меры. Хотя постоянное изменение методологии рейтинг девальвирует, признает федеральный чиновник, но, как в известной фразе про демократию, «она может быть плохой, но пока ничего лучше нет».