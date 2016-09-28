Конкурентоспособность России почти не растет

Россия практически не изменила позицию в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) – 43-е место среди 138 стран (в 2015 г. 45-е из 144, см. графики). Оценка в баллах тоже почти не изменилась (4,51), но от лидеров рейтинга Россия отстала еще сильнее.

Снижение цен на нефть драматически отразилось на позиции России в макроэкономическом индексе – страна рухнула на 51 строчку до 91-го места. Сказываются высокая инфляция и закрытие международных финансовых рынков для многих российских предприятий, констатировали эксперты ВЭФа, финансовый сектор страдает от низкого притока капитала из-за падения доходов от экспорта углеводородов. Но низкие цены на сырьевые товары повлияли на Россию меньше, чем на другие евразийские страны: уровень госдолга остается относительно низким и национальные сбережения практически не изменились, пишут эксперты ВЭФа. Для финансирования дефицита бюджета Минфин продает валюту из резервов Центробанку – в результате национальные сбережения не меняются.

Рейтинг составлялся по данным прошлого года, когда инфляция была 12,9%, не удивлен Владимир Тихомиров из БКС, в 2016 г. инфляция снизится в 2 раза и показатель в рейтинге будет выше. Принятые властями меры, такие как плавающий курс рубля, докапитализация банковского сектора, ограниченное фискальное стимулирование, «смягчили удар, помогли восстановить доверие и стабилизировать финансовую систему», ссылаются эксперты ВЭФа на данные МВФ.

Исходя из результатов исследования бизнес-климат в России улучшился: предприниматели чувствуют себя не так плохо, как ожидалось. Главным препятствием бизнес считает высокую инфляцию – в прошлом рейтинге она была лишь на 6-м месте. В топ-5 препятствий также вошли налоговые ставки, коррупция, доступ к финансированию, избыточное регулирование. В борьбе с коррупцией исследователи увидели определенный прогресс.

Как считали Рейтинг базируется на 111 показателях, объединенных в 12 групп (институты, инфраструктура, технологическое развитие и др.). Итоговый показатель формируется сначала в баллах по 7-балльной шкале, затем страны ранжируются в зависимости от оценки. В 2016 г. тройка лидеров не изменилась – Швейцария, Сингапур и США.

Сильными сторонами России по-прежнему остаются большой внутренний рынок (6-е место), стабильное качество высшего образования (32-е), инновационный потенциал (56-е – рост на 12 позиций, хотя и с низкой базы).

Качество институтов по-преж­нему низкое (88-е место), хоть и лучше, чем в прошлом году: защита права собственности (123-е), защита интеллектуальных прав (117-е), независимость правосудия (95-е), бремя госрегулирования (103-е). Показатели немного лучше, но за счет снижения административных барьеров на региональном уровне и роста позиций в рейтинге Doing Business, поясняет партнер Strategy Partners Group, координатор программ ВЭФа Алексей Праздничных. Бизнес чувствует себя лучше, но это оборотная сторона санкций, уточняет он: снизилась конкуренция с иностранцами, власти поддержали бизнес и у него было больше возможностей для развития.

Увеличивается разрыв с развитыми и развивающимися странами по показателям здоровья населения и здравоохранения, сетует он. По заболеваемости СПИДом среди взрослого населения Россия на 106-м месте, туберкулезом – на 88-м, по продолжительности жизни – на 97-м. В России люди умирают значительно раньше, чем должны, если сравнивать со странами со схожим уровнем ВВП на душу населения, уточняет Праздничных. Зато Россия много лет в числе стабильных лидеров по отсутствию малярии и ее нулевому влиянию на бизнес.

России, как и другим евразийским экономикам, необходимо сокращать инновационное и технологическое отставание от развитых экономик, советуют эксперты ВЭФа, развивать инфраструктуру.

Еще один хронический недостаток – развитие финансовых рынков (108-е место), замечает Праздничных: важно не сколько денег в экономике, а какую они играют роль в повышении производительности труда, в развитии новых проектов. Лучший рецепт – «чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее», советует он.