В новом рейтинге Doing Business Россия одновременно поднялась и упала на 40-е место

В прошлом году Россия по прежней методике была 51-й, а если бы применялась новая – 36-й

При первом взгляде на рейтинг Doing Business – 2017 (составляется группой Всемирного банка) Россия поднялась в нем, и сразу на 11 ступеней – с 51-го на 40-е место среди 190 стран. Но картина меняется, если сделать поправку на изменение методики. Прошлогодний результат, пересчитанный по новой методике, оказался бы гораздо лучше – 36-е место, а значит, страна не поднялась, а даже упала на четыре позиции.

На место в рейтинге теперь влияет не только итоговый балл (рассчитывается по 10 индикаторам), но и то, насколько активно страна проводит реформы. Два индикатора теперь учитывают новые показатели (см. врез).

Новое в рейтинге В рейтинге-2017 была расширена оценка двух из 10 основных критериев. Индикатор «уплата налогов» теперь учитывает возмещение НДС и корректировку деклараций по налогу на прибыль, когда компания обнаружила ошибку и добровольно уведомила об этом налоговиков. В 74 странах даже после немедленного уведомления об ошибке налоговики проведут повторную проверку, в 38 странах только запросят уточненную декларацию, а в странах ОЭСР – просто поправят данные. А при расчете оценки за исполнение госконтрактов теперь учитываются доступ к госзаказу и его прозрачность, конкурсное обеспечение, задержки в оплате, доступ малого и среднего бизнеса к госзакупкам, а также обжалование результатов конкурса.

Почему не выросли

Подняться выше в рейтинге России помешал недостаток реформ. Всего согласно рейтингу в 2016 г. (исследование проводится с середины предыдущего года) 137 стран провели 283 реформы в сфере регулирования – на 20% больше, чем в 2015 г. В России исследователи обнаружили одну такую положительную реформу – упрощение процедуры получения разрешения на строительство.

Год назад Россия входила в первую пятерку стран по числу реформ, проведя их в пяти из 10 оцениваемых сфер. Теперь из-за недостатка реформ место страны в рейтинге ухудшилось, объясняет его соавтор Валентина Салтане, другие страны за это время провели реформ больше – по сравнению с ними Россия, естественно, съехала вниз. Например, Казахстан за 2016 г. провел семь реформ по упрощению ведения бизнеса.

«В этом году акцент был сделан не на дорожных картах, а на правоприменении, и с Всемирным банком мы об этом говорили, что и отразилось в рейтинге», – объясняет замминистра экономического развития Станислав Воскресенский. Многие реформы Всемирный банк решил посчитать задним числом, повысив Россию в рейтинге в прошлом году, объясняет другой федеральный чиновник. Почему изменение методики привело к снижению в рейтинге по сравнению с прошлым годом, до конца непонятно, говорит он, но главное, что Россия заняла 40-е место за счет правоприменения.

Сильные и слабые стороны

Наибольший прогресс у России – в упрощении международной торговли (оценивается простота и скорость процедуры растаможивания). Страна перемахнула сразу через 30 ступеней, поднявшись до 140-го места (с учетом обновления методики была бы в прошлом рейтинге на 138-м месте, а не на 170-м). Всемирному банку понравилось, в каком направлении движется таможенное регулирование, объясняет федеральный чиновник: выросли за счет электронного декларирования, оптимизации процедур на местах, чтобы издержки на перемещение контейнеров стали ниже. За год таможенный контроль для российских экспортеров сильно подешевел – с $1125 до $765, указывают авторы рейтинга, импортеры же платят по-прежнему $1125. В 5 раз меньше денег и вдвое меньше времени экспортеры тратят на проверку документов – $92 и чуть больше суток соответственно. Для импортеров сроки остались прежними, но снизилась стоимость проверки – с $500 до $152. Изменения произошли не за счет каких-то реформ, говорит чиновник, а благодаря управленческим решениям. «Пока это только начало, и в следующем году ждем сильный скачок в рейтинге по этому направлению», – обещает он.

Проще – справедливее Качество регулирования важно не только для привлечения инвесторов, но и для улучшения жизни населения, указывают авторы рейтинга. Прозрачное регулирование помогает людям с низкими доходами открыть свой бизнес, не тратясь на консультантов. В странах, где вести бизнес проще, предприниматели открывают мелкие компании, даже не имея больших заработков. А неравенство в доходах в таких странах сокращается быстрее. Например, Руанда (56-е место в рейтинге) за 2005–2016 гг. провела 47 реформ, с тех пор доход на душу населения вырос больше чем в 2 раза – с $700 до $1800 в 2015 г.

Сильные стороны России прежние – простота регистрации собственности (9-е место) и бизнеса (26-е). По другому традиционно сильному показателю – обеспечение исполнения госконтрактов – положение в рейтинге ухудшилось: Россия опустилась на семь позиций до 12-го места. Введение досудебного регулирования затянуло процедуру обжалования тендеров, объясняет Салтане. Теперь на разбирательства компании тратят на 30 дней больше – в среднем 337 дней.

Ненадежный рейтинг

Конкретные места в рейтинге не совсем надежные показатели, считает налоговый консультант крупной компании. Например, при оценке процедуры уточнения деклараций по налогу на прибыль авторы в качестве примера используют пересчет амортизации, рассказывает он, но в России это мало кто делает. Чтобы повысить позиции России в разделе «Доступ к кредитам», Минфин чуть не обязал кредиторов автоматически включать в залог доходы, полученные от заложенного имущества. Но на практике это привело бы к ужесточению кредитования, рассказывали банкиры.

В разделе «Защита прав миноритариев» последние годы показатели России росли (в этом рейтинге – на 13 позиций до 53-го места, а в пересчете по новой методологии, наоборот, падение на две позиции, см. таблицу). Но вопрос, насколько рост в рейтинге действительно отражает уровень корпоративного управления, говорит Денис Спирин из Prosperity Capital. С одной стороны, мы принимаем дорожные карты и проекты по улучшению рейтинга, а одновременно вносится законопроект, по которому госкомпании не должны миноритариям направлять оферты, приводит он пример.

Даже ликвидация всех административных барьеров не решает фундаментальных проблем инвестиционного климата, говорит руководитель Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова: отдельные изменения законов не влияют на независимость судов, перестройку отношений бизнеса и правоохранительных органов – этого недостаточно для здорового экономического роста. А вместо ожидаемых реформ часто бизнес сталкивается с ухудшением и без того неблагоприятного делового климата, считает она, а также с усилением участия государства в экономике. Зарегистрировать компанию, может быть, и проще, но дальше ее ждут бесконечные проверки, часто по одним и тем же претензиям, пробюджетный уклон в судах и риск уголовной ответственности, согласен юрист крупной международной компании.

Нельзя сводить все только к оценке России в рейтинге, говорит бывший замминистра экономического развития Сергей Беляков: он может отражать реальные улучшения в других странах. Кроме того, на него обращает внимание правительство и это мотивирует чиновников принимать системные меры, заключает он.

Инвесторы все равно ориентируются на рейтинг, хотя он и отражает только сам процесс ведения малого и среднего бизнеса, признает Салтане. Большинство инвесторов при принятии решений об инвестициях смотрят не на положение в рейтинге, а на потенциальную доходность вложений, отмечал партнер Goltsblat BLP Олег Хохлов.

Постоянное изменение методологии девальвирует рейтинг, говорит федеральный чиновник, но, как в известной фразе про демократию, «она может быть плохой, но пока ничего лучше нет».