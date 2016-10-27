Минфин хочет уравнять налогообложение доходов по облигациям и вкладам

Минфин прорабатывает вариант налогообложения части депозитов, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. «По депозитам есть совершенно исключительный в мировой практике налоговый вычет, когда люди в принципе не платят ничего, – сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете. – Человек, имея миллиард рублей на депозите, а такие люди есть, и их довольно много, не платит никаких налогов с доходов своих депозитов».

Брать налог со сверхдоходов от депозитов – давняя идея Минфина. Это должно выравнять налоговые условия для инвестирования в облигации и депозиты, писал он в Основных направлениях налоговой политики (ОННП) еще в 2013 г. Сейчас доход по вкладам в российских банках НДФЛ не облагается до тех пор, пока ставка вклада в рублях не превышает ставки рефинансирования, увеличенной на 5%, а в валюте – не более 9% годовых. С превышения взимается налог на доходы по ставке 35%. С купонов по корпоративным облигациям люди платят 13% налога, кроме купонного дохода по гособлигациям. Такое налогообложение купонного дохода по облигациям – одно из препятствий развития частных инвестиций на локальном долговом рынке, говорила Наталья Пекшева из ФГ БКС.

Освободить граждан от налога с этого дохода предлагали президент России Владимир Путин с премьером Дмитрием Медведевым. Но Минфин пока не придумал, как это сделать, признал Моисеев. При выравнивании налогообложения доходов от инвестиций в облигации и депозиты есть риск, что людям будут предлагать рискованные облигации, указывал Минфин в проекте ОННП уже на 2017–2019 гг.

Как рабочий вариант рассматриваем уравнивание условий через «сделать всем хуже», пояснил Моисеев, т. е. все-таки облагать налогами какую-то часть депозита. На вопрос «Ведомостей» Моисеев сказал, что «это был теоретический комментарий на лекции; планов такого налога у нас нет». Такое предложение не обсуждается, говорит другой чиновник финансово-экономического блока.

В России редко встречающаяся налоговая система, говорит партнер PwC Карина Худенко: в мире процентный доход по депозитам, как правило, облагается по ставке от 10 до 20%, которая не зависит от размера дохода. Специальных условий для крупных депозитов, так же как и привязки к ставке, нет, рассказывает она. Можно облагать налогом один крупный депозит, но не множество мелких, считает Худенко: но лучше ориентироваться не на сумму депозита, а, например, на минимальный срок хранения денег. Кроме того, очень крупные депозиты встречаются не часто, говорит она. Было чуть больше 100 человек с вкладами выше 100 млн руб. во всех банках, у которых были отозваны лицензии с 2015 г., говорил в феврале 2016 г. руководитель Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.

Лучше освободить купонный доход от налога, считает предправления НАУФОР Алексей Тимофеев, но введение налога на крупные депозиты в принципе может выравнять налоговые условия. Снижая привлекательность депозитов, Минфин сможет привлечь население на фондовый рынок, говорит он.