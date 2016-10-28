Ключевая ставка осталась высокой, риторика ЦБ – жесткой

Итоги заседания совета директоров Центробанка России 28 октября обошлись без сюрпризов. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 10%. И повторил прежнее заявление, что ставка останется неизменной до конца 2016 г. – с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 г.

В сентябре ЦБ впервые сделал заявление о видении будущей траектории ставки. Оно было направлено на корректировку ожиданий рынка: консенсус предполагал более быстрое снижение ключевой ставки при более медленном снижении инфляции, объяснил регулятор. Заявление привело к некоторому выравниванию прогнозов по инфляции и по ставке, выяснили аналитики «ВТБ капитала»: рынок стал ожидать, что инфляция будет снижаться быстрее, а ставка - медленнее. Ожидания по инфляции в 2017 г. после сентябрьского «заявления о намерениях» ЦБ снизились с 5,39 до 5,01%, по ставке на конец 2017 г. – выросли с 7,8 до 8%, проанализировали эксперты «ВТБ капитала». Но приучить рынок к мысли о возможности низкой инфляции Центробанку пока еще не совсем удается. Инфляционные ожидания все еще превышают цель ЦБ – 4% к концу 2017 г., констатирует регулятор.

По прогнозу ЦБ, через 12 месяцев, в октябре 2017 г., инфляция снизится до 4,5% и до целевых 4% к концу 2017 г. Однако риски недостижения цели остаются, говорится в пресс-релизе ЦБ, основные причины – инерция инфляционных ожиданий, а также возможное ослабление стимулов населения к сбережениям и рост зарплат, не подкрепленный ростом производительности труда. Уже традиционно в числе рисков ЦБ упомянул сохраняющуюся неопределенность бюджетной политики: законодательные решения по конкретным мерам консолидации бюджета на среднесрочный период не приняты, в том числе по индексации зарплат и социальных выплат.

Сохранение ставки в 10% при прогнозе инфляции с лагом в год в 4,5% означает, что реальная процентная ставка – 5,5%, на этом уровне она остается с июня 2016 г., посчитал Александр Исаков из «ВТБ капитала». Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что для поддержания устойчиво низкой инфляции реальная ставка будет находиться в пределах 2,5-3%, но может быть и выше этого уровня, пока инфляция не опустится до целевых 4%. «Так как инфляционные ожидания сейчас гораздо выше и нам предстоит путь достижения 4%, такой разрыв [между номинальными ставками и инфляцией] может оставаться больше и будет постепенно снижаться до 3%», – пояснила Набиуллина.

Отсутствие изменений в политике ЦБ и сюрпризов по итогам заседания означает, что нет оснований ожидать какой-либо реакции рублевого рынка или рынка ОФЗ, заключает Дмитрий Полевой из ING. Дальнейшее замедление инфляции позволит ЦБ снизить ставку в феврале 2017 г. на 0,25 п. п., полагает он. Такой же прогноз у Исакова. Однако, не исключает он, если к декабрьскому, последнему в этом году заседанию, инфляционные ожидания не сместятся в сторону цели ЦБ, то регулятор может и продлить свой мораторий на снижение ключевой ставки до конца первого полугодия 2017 г.