Как Центробанк управляет инфляцией с помощью слов

Переход Центробанка России к практике «заявлений о намерениях» оказался умеренно позитивным, оценили аналитики «ВТБ капитала». Инфляционные ожидания рынка снизились, но остаются выше цели регулятора по инфляции.

Совет директоров ЦБ на сентябрьском заседании, снизив ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 10%, заявил, что сохранит этот уровень ставки до I-II квартала 2017 г. Такое решение регулятор объяснил необходимостью закрепить тенденцию устойчивого снижения инфляции. ЦБ впервые заявил о своем видении будущей траектории ключевой ставки.

Аналитики «ВТБ капитала» подсчитали, насколько эффективным оказалось подобное заявление. Поскольку оно было направлено на инфляционные ожидания, для сравнения были взяты консенсус-прогнозы Bloomberg по инфляции и по ключевой ставке. Аналитики усреднили значение каждого показателя за 60 дней до сентябрьского заседания ЦБ и после него до текущего момента.

До заявления ЦБ рынок ожидал, что инфляция в 2017 г. составит 5,39%, после заявления ожидания снизились до 5,01%, или на 0,37 п. п. Ожидания в отношении уровня ключевой ставки, напротив, возросли: рынок считает, что она будет снижаться медленнее – до 8% на конец 2017 г., тогда как до сентябрьского заявления усредненный прогноз составлял 7,8%.

Эти результаты не учитывают влияние других возможных факторов, оговаривают аналитики «ВТБ капитала» в обзоре: «Однако мы полагаем, что и после корректировки на колебания обменного курса и шоки в области предложения, включая частичное снятие запрета на импорт продовольствия из Турции, воздействие на инфляционные ожидания будет менее выраженным».

Полученный предварительный результат регулятора устроить не может, полагают в «ВТБ капитале»: его цель по инфляции – 4% к концу 2017 г., а консенсус, несмотря на снижение, остается все еще выше. Поэтому, скорее всего, на следующем заседании 28 октября ЦБ еще раз повторит свою формулировку в части, касающейся дальнейшей траектории ставки, полагают они.

Если ближе к декабрьскому, последнему в этому году заседанию, инфляционные ожидания не сместятся ближе к целевому уровню в 4%, ЦБ может продлить свой мораторий на снижение ключевой ставки до конца первого полугодия 2017 г., не исключают в «ВТБ капитале». Если же ожидания продолжат снижаться, то ставка может быть снижена в феврале на 0,25 п. п., прогнозируют они.

Среди нетрадиционных методов посткризисной монетарной политики практика заявлений о намерениях, наверное, один из самых традиционных инструментов, пишут аналитики «ВТБ капитала». Подобным способом центробанки пытаются влиять на цены активов, кратко- и долгосрочные рыночные ставки, инфляционные ожидания, экономическую активность. От заявлений ЦБ России заявления его мировых коллег отличаются только, как правило, более продолжительным горизонтом. Например, Федеральный резерв США в августе 2011 г. объявил, что ставки останутся низкими как минимум до середины 2013 г. Еще одно отличие, перечисляют аналитики «ВТБ капитала», – характер самой монетарной политики: обычно своими «словесными интервенциями» центробанки преследуют цель повышения эффективности стимулирующей политики, тогда как цель ЦБ – напротив, охлаждение ожиданий.

По оценкам экспертов Банка международных расчетов, наиболее преуспел в управлении рыночными ожиданиями посредством «заявлений о намерениях» Федеральный резерв США, наименее очевидны успехи центробанков Еврозоны, Великобритании и Японии. Основные причины неуспеха – заявление центробанка могут либо не понять, либо понять, но не поверить. Если центробанк не воспринимает свое заявление как обязательство, на карту может быть поставлен его репутационный капитал, указывают эксперты Банка международных расчетов.