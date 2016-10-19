ЦБ России предупредил о рисках потери контроля над инфляцией

Центральный банк России предупредил, что из-за роста неравенства населения, исчезновения среднего класса и уменьшения дохода и спроса на внутреннем рынке его способность контролировать инфляцию подвержена риску. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что падение розничных продаж продолжается рекордные 21 месяц, в то время как реальные доходы населения ежегодно сокращаются на 7%.

Bloomberg сообщает, что экономический спад начался два года назад по данным последнего опроса Сбербанк CIB. Аналитики посчитали, что за последние два года около 14 млн человек «перешли из среднего в класс с меньшим достатком, так как затраты росли быстрее, чем зарплата».

«Сокращение среднего класса плохо для контроля над инфляцией, потому что риски, связанные с фискальной политикой, увеличиваются», - сказал аналитик «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин, добавив, что «спрос будет очень чувствителен к бюджетным решениям».