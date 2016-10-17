Медведев прогнозирует инфляцию в 4% в 2017 году

Инфляция в России может составить около 4% в 2017 г., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Мы проделали антикризисную работу, нам удалось добиться целого ряда неплохих результатов. Вы, наверное, знаете, что у нас сейчас самая низкая инфляция за весь период существования в России рыночной экономики, то есть, по сути, за 25 лет", - отметил глава правительства.

Он выразил надежду, что такой низкий уровень инфляции будет создавать принципиально иные условия для компаний, работающих на российском рынке.

Президент Владимир Путин также рассчитывает, что «по итогам 2016 г. инфляция в России обновит исторический минимум» и составит менее 6%. «В следующем, 2017 г., мы приблизимся к заявленной цели в 4%», - говорил он на форуме «Россия зовет!».