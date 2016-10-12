Недельная инфляция в России вновь составила 0,1%

Инфляция в России в период с 4 по 10 октября 2016 г. составила 0,1%, с начала года - 4,2%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Исходя из данных ведомства, в годовом выражении инфляция на 10 октября 2016 г. снизилась до уровня 6,3%.

Недельная инфляция удерживается на уровне 0,1% четвертую неделю подряд после трех недель на нулевом уровне.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 2,7%, на мясо кур, молоко, сметану, творог, сыры, сливочное масло - на 0,3-1%. Одновременно гречневая крупа стала дешевле на 1,6%, сахар-песок - на 0,9%, пшено - на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на свежие огурцы и помидоры - 10,4 и 9,7% соответственно. В то же время цены на белокочанную капусту снизились на 2,3%, картофель, морковь, лук и яблоки - на 0,3-1,4%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились, отмечает ведомство.