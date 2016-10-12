Инфляция в России по итогам 2017 года приблизится к таргету в 4% – Путин

Президент России Владимир Путин заявил о том, что инфляция по итогам следующего года будет приблизительно на уровне 4%, передает ТАСС. Об этом глава государства сказал на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Путин рассчитывает, что «по итогам 2016 г. инфляция в России обновит исторический минимум» и составит менее 6%. «В следующем, 2017 г., мы приблизимся к заявленной цели в 4%», - сказал Путин.

Путин напомнил, что самый низкий в новейшей истории России уровень инфляции был зафиксирован в 2011 г. - 6,1%.